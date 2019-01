કોંગ્રેસે પુછ્યું J&Kમાં કોની ભૂલ? અરૂણ જેટલીએ કહ્યું કે, …તો તમને શરમ આવશે

રાજ્યસભામાં જમ્મુ-કાશ્મીર મુદ્દે ચર્ચા દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતા ગુલામ નબી આઝાદે કેન્દ્ર સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે છેલ્લા સાડા ચાર વર્ષમાં કાશ્મીરમાં હિંસાની ઘટનાઓ વધી ગઈ છે. આઝાદે જમ્મૂ-કાશ્મીરની વિધાનસભા ભંગ કરવાને લઈને પણ કેન્દ્ર સરકારની ભૂમિકા પર પણ સવાલ કર્યા છે. સરકાર તરફથી વળતા પ્રહાર કરતા અરૂણ જેટલીએ આઝાદને જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે કાશ્મીરને સમસ્યા કોંગ રેસની સતત ખોટી નીતિઓનું પરિણામ છેૢ જે ક્યારેય કોંગ્રેસનો પીછો નહીં છોડે.

જમ્મૂ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી રહી ચુકેલા ગુલામ નબી આઝાદે કહ્યું હતું કેૢ કાશ્મીરના મુદ્દે વાતચીત કરવા માટે તેના ઈતિહાસની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. જ્યાં સુધી ઈતિહાસ નહીં જાણવામાં આવે ત્યાં સુધી ભૂતકાળની માફક સરકારો ભુલ પર ભુલો કરતી જ રહેશે. જે કોઈ પણ સરકારો વચગાળામાં આવી તેણે પણ કાશ્મીરનો ઈતિહાસ જાણવાનો પ્રયાસ જ ના કર્યો. 1946થી કાશ્મીરમાં ટ્રી-નેશન થિયરી સૌથી મોટો મુદ્દો છે. તેમને એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપે રાજ્યમાં જોડતોડની રાજનીતિ ખેલી સરકાર બનાવવાના પ્રયાસ કર્યા.

રાજ્યસભામાં આઝાદે કહ્યું હતું કે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સૌથી વધારે વાર સંઘર્ષ વિરામનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું અને તેનું સીધું નુકશાન સ્થાનિક લોકોને થયું. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આતંકવાદ પણ તેની ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. સીઝફાયરમાં સૌથી વધારે લોકો આ ચાર વર્ષમાં જ માર્યા ગયા. આઝાદે ભાજપને ટોણોં મારતા કહ્યું હતું કે તમે તો ગાજા વાજા સાથે રાજ્યમાં સરકાર બનાવી હતી પરંતુ જ્યારે તમામ મોરચે તમે નિષ્ફળ રહ્યાં તો સમર્થન પાછુ ખેંચી લીધું. સામાન્ય રીતે ક્ષેત્રીય પક્ષો સમર્થન પરત ખેંચતા હોય છે પરંતુ અહીં તો કેન્દ્ર સરકારે જ સમર્થન પાછુ ખેંચી લીધું. આઝાદે કહ્યું હતું કે તમે અહીં જોડતોડના પ્રયાસો કર્યા હતા. તમે નેશનલ કોન્ફ્રરન્સ થી લઈને પીડીપી અને કોંગ્રેસને પણ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો જ્યારે આ દળોની સરકારોએ જ ત્યાં સૌથી વધારે કામ કર્યું હતું. અમને રાજ્યની આ સ્થિતિ મંજૂર નથીૢ ત્યાં ચૂંટણી યોજાવવી જ જોઈએ.

FM Arun Jaitley in Rajya Sabha: First free and fair election in Kashmir was held in 1977 when Congress was not in power, it was under Morarji Desai ji. How election processes were done and how govts were formed in the valley during Congress rule everyone knows. pic.twitter.com/oHfoOFDrnU

