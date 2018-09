વિજય માલ્યાને નાણાં મંત્રી અરૂણ જેટલીએ આપ્યો જડબાતોડ જવાબ

વિજય માલ્યાએ ભારત છોડ્યા પહેલા નાણાં મત્રી સાથે મુલાકાત કરી હોવાના અહેવાલોનું અરૂણ જેટલીએ ખંડન કર્યું હતું. આ માટે અરૂણ જેટલીએ સોશિયલ મીડિયા પર બ્લોગનો સહારો લીધો હતો.

જેટલએ પોતાના બ્લોગમાં લખ્યું હતું કે, વિજય માલ્યા કહી રહ્યા છે કે, ભારત છોડ્યા પહેલા સેટલમેંટની ઓફર માટે તે મને મળ્યાં હતાં. પણ તથ્યાત્મક રૂપે આ નિવેદન તદ્દન ખોટું છે. 2014થી લઈને અત્યાર સુધીમાં મેં ક્યારેય વિજય માલ્યા સાથે મુલાકાત કરી જ નથી. મે માલ્યાને કોઈ એપોઈમેંટ આપી જ નથી. તેવામાં અમે બંને મળ્યા હોવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.

Finance Minister Arun Jaitley denied liquor baron Vijay Mallya's claim and said that he never gave any appointment to the latter since 2014

Read @ANI Story | https://t.co/k2f3z3AqZk pic.twitter.com/hAouN17vZY

— ANI Digital (@ani_digital) September 12, 2018