Flipkart લઈને આવશે Republic Day Sale આ સ્માર્ટફોન પર મળશે બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

ઈ-કોમર્સ વેબસાઈટ Flipkartએ Amazonના Great Indian Saleને પડકાર આપવા Flipkart Republic Day Sale લઈને આવી રહી છે. Flipkart Republic Day Sale 20 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. અને 22 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. ત્રણ દિવસ સુધી ચાલતા આ સેલમાં ગ્રાહકોને સ્માર્ટફોનથી લઈને ઈલેકટ્રોનિક્સ ડિવાઈસ પર બમ્પર ડિસ્કાઉટ આપવામાં આવશે.

Flipkart Republic Day Saleમાં આ વખતે સ્માર્ટફોન, લેપટોપ, સ્માર્ટ ટીવી અને ટીવી પર “blockbuster deals” આપવામાં આવી રહી છે. આ સિવાય ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકારોને 10 ટકાનું ઈન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યુ છે. સેલમાં આપને નો-કોસ્ટ ઈએમઆઈ તેમજ એક્સચેન્જ ઓફર પણ આપવામાં આવી રહી છે.

Flikart Plus યૂઝર્સ માટે અર્લી એક્સેસ

Flikart Plus યૂઝર્સને આ સેલમા અર્લી એક્સેસ આપવામાં આવશે. Flikart Plus યૂઝર્સ આ સેલનો ફાયદો 19 જાન્યુઆરી રાત્રીના 8 કલાકથી ઉઠાવી શકે છે. Flikart Plus યૂઝર્સ આ સેલમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટને ખરીદવા પર 10,000નું ગિફ્ટ વાઉચર આપવામાં આવશે.

સ્માર્ટફોન્સ પર મળનાર ઓફર

સ્માર્ટફોન પર મળનાર ઓફરની વાત કરીએતો આ સેલમાં Xiaomi, Realme, Samsung જેવી સ્માર્ટફોન બ્રાન્ડ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. આ સેલમાં Realme 2 Pro સ્માર્ટફોન પર 3,000ની છૂટ મળશે. આ ઓફર તમામ વેરિયન્ટ પર લાગુ થશે. Realme 2 Proની ખાસ વાત એ છે કે આ ફોન વોટરડ્રોપ નોચ ડિસ્પ્લે, 16 મેગાપિક્સલ અને ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા સાથે આવે છે.

આ સિવાય Realme C1, Samsung Galaxy S8, Realme 2, Samsung Galaxy On6 જેવા સ્માર્ટફોન પર પણ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે. Realme C1ની વાત કરીએતો આ ફોનની કિંમત 8,990 રૂપિયા છે આ ફોન પર 2000નું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યુ છે. આ ફોનને તમે ફક્ત 6,999ની કિંમતે ખરીદી શકો છો.

Samsung Galaxy S8 પર 19,000 રૂપિયાનું તગડુ ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યુ છે. 49,990ની કિંમતનો આ ફોન તમે 30,990માં ખરીદી શકો છો. Realme 2 પર 500 રૂપિયાની છૂટ મળી રહી છે. આ ફોન તમે 9,499 માં ખરીદી શકો છો.

Samsung Galaxy On6 પર મળતા ડિસ્કાઉન્ટની વાત કરીએતો ગયા વર્ષે આ સ્માર્ટફોન 15,490ની કિંમતમાં લૉન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સ્માર્ટફોન પર 5,500નું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યુ છે. આ ફોનને તમે 9,990માં ખરીદી શકો છો.