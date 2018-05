આગ્રા: તાજમહલના પરિસરમાં વાંદરાઓએ કર્યો હુમલો, બે વિદેશી મુસાફરોને પહોંચી ઈજા

ઉત્તર પ્રદેશના સીતાપુરમાં કુતરાઓનો આતંક ખતમ નથી થયો ત્યાં આગ્રામાં વાંદરાઓનો આતંક શરૂ થઇ ગયો છે. આહી તાજમહલ ફરવા આવેલા વિદેશી મુસાફરો પર મંગળવારે વાંદરાઓએ હમલો કર્યો હતો. અવાજ સાંભળીને લોકો મુસાફરોને બચવવા દોડ્યા, ત્યાં સુધી વાંદરાઓએ બે વિદેશી પર્યટકોને ઘાયલ કરી નાખ્યા હતા.

આ ઘટના મંગળવાર સવારની છે. તાજમહલમાં મુસાફરોની ભીડ હતી. ઘણા વિદેશી મુસાફરો આગ્રાની ખૂબસૂરતી જોઈ રહ્યા હતા. વિદેશી મુસાફરોનું એક ગ્રુપ પણ તાજમહલની સામે ઉભું રહીને તસવીરો પડાવી રહ્યો હતો. ત્યારે યમુના તરફથી વાંદરાઓનું એક ટોળું આવ્યું અને વિદેશી મુસાફરો પર હમલો કરી દીધો.

હમલા થવાથી વિદેશી મુસાફરો આમ તેમ ભાગવા લાગ્યા. વાંદરાઓએ એક મહિલા મુસાફરને પકડી લીધી. તેને બચવવા આવેલા બીજા મુસાફરને પણ વાંદરાએ બટકું ભરી લીધું. આ બાજુ અવાજ સાંભળીને લોકોની ભીડ વાંદરાઓને ભગાડવા દોડી. ખુબ મુશ્કેલી સાથે વાંદરાઓને ભગાડવામાં આવ્યા હતા.

Two tourists injured after being attacked by monkeys inside Taj Mahal premises in Agra #UttarPradesh pic.twitter.com/WNLXyCbvil

