પોખરણ વખતે વાજપેયીને દુનિયામાંથી એકમાત્ર આ દેશે કર્યો’તો સપોર્ટ, આજે કહ્યું કે…

ઇઝરાયલના વિદેશ મંત્રાલયે ભારત રત્ન અને પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતાં તેમને ‘ઇઝરાયલના એક સાચા મિત્ર’ ગણાવ્યા. વિદેશ મંત્રાલયે પોતાના સત્તાવાર ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર લખ્યું, ‘ભારતના પૂર્વ વડાપ્રધાન વાજપેયીના નિધન પર અમે ભારત સરકાર અને તેમના લોકોના પ્રત્યે દુ:ખ પ્રકટ કરે છે. તેમને હંમેશા ઇઝરાયલ એક સાચા મિત્ર તરીકે યાદ કરશે’

ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ પણ દિવંગત વડાપ્રધાનને ‘ઇઝરાયલના એક સાચા મિત્ર’ ગણાવતા સંવેદના વ્યક્ત કરી. ભારત અને ઇઝરાયલની વચ્ચે ડિપ્લોમેટસ સંબંધ 1992મા પીવી.નરસિંહ રાવની સરકાર દરમ્યાન સ્થાપિત થઇ પરંતુ વાજપેયી સરકાર દરમ્યાન આ સંબંધ ખૂબ ઝડપથી આગળ વધ્યા અને એ સ્તર પર પહોંચી ગયા જયાં ઇઝરાયલ ભારતને વિશ્વાસપાત્ર સાથી તરીકે જોવા લાગ્યું. નેતન્યાહુએ તાજેતરમાં જ કેરળમાં આવેલા પૂરમાં જીવ ગુમાવી ચૂકેલા પરિવારોના પ્રત્યે પોતાની સંવેદનાઓ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ઇઝરાયલ આ કઠિન સમયમાં ભારતની સાથે ઉભું છે.

1998મા અટલ બિહારી વાજપેયીના વડાપ્રધાન રહેતા દેશે બીજી વખત પરમાણુ પરિક્ષણ કર્યું હતું. આ પરમાણુ પરિક્ષણથી દુનિયાના મોટાભાગના દેશો રાતાપીળા થઇ ગયા હતા. અમેરિકા સહિત કેટલાંય દેશોએ તો ભારત પર પ્રતિબંધ પણ મૂકી દીધા હતા, એ સમયે ઇઝરાયલ આખી દુનિયામાં એક જ દેશ હતો, જેને ભારતનું સમર્થન કર્યું હતું.

I send my condolences to the Indian families who have lost their loved ones in the recent floods. I also send my condolences to the family of former Indian Prime Minister Vajpayee. He was a true friend of Israel.

Israel stands with India during this time of hardship. 🇮🇱🇮🇳

