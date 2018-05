પ્રણવ મુખરજીએ RSSનું આમંત્રણ સ્વિકારતા વિવાદ, BJPનો કોંગ્રેસને સણસણતો જવાબ

ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી રાષ્ટ્રિય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યક્રમમાં શામેલ થવાનું આમંત્રણ સ્વિકાર કરવાનો મામલો વધારે વિવાદ સર્જી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના એક નેતાએ કરેલા સવાલનો ભાજપે સણસણતો જવાબ આપ્યો છે. લાંબો સમય સંઘ સાથે જોડાયેલા રહેલા ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને કેબિનેટ મંત્રી નીતીન ગડકરીએ કહ્યું છે કે, શું RSS કંઈ પાકિસ્તાની સંગઠન છે, કે આવી રીતે વિવાદ ઉભો કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ગડકરીએ કહ્યું હતું કે, લોકો દારૂની દુકાનોમાં જાય છે, લેડીઝ બારમાં જાય છે. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી રાષ્ટ્રીયસેવક સંઘના કાર્યક્રમમાં જાય તો તેને કોઈ મુદ્દો ન બનાવવો જોઈએ.

નીતીન ગડકરીએ કહ્યું હતું કે, રાજકીય અસ્પૃશ્યતા સારી વાત નથી. આરએસએસના કાર્યક્રમમાં જવાને લઈને ટિપ્પણી ન કરવી જોઈએ. તો બીજી બાજુ સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવે કહ્યું હતું કે, તેઓ આ મામલે વધારે કંઈ કહેવા નથી માંગતા પણ એટલુ જરૂર કહીશ કે, આરએસએસની વિચારધારાથી દેશને બચવું જોઈએ.

If former President Pranab Mukherjee joins, it is good. What is the problem if the former President visits RSS event. RSS is an organisation of the nation. There should not be any political untouchability in the country: Union Minister Nitin Gadkari pic.twitter.com/8QrilCljWa

— ANI (@ANI) May 29, 2018