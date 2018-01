સીમાએ સેના દિવસ, છ ઘૂસણખોરો, સાત પાકિસ્તાની સૈનિકો ઠાર

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોએ ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરતાં છ આતંકીઓને ઢાળી દીધા છે. આ આતંકીઓ જૈશ એ મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા હતાં. સૈન્ય કાર્યવાહી વખતે એક આતંકવાદી છૂપાઈ ગયો હતો પરંતુ ભારતીય જવાનોએ તેને પણ શોધી કાઢી ઠાર માર્યો છે. એકબાજુ સેના દિવસ નિમિત્તે સેના વડા જનરલ બીપિન રાવત સંબોધન કરી રહ્યા હતા ત્યારે ભારતીય જવાનો કોટલી સેકટરમાં પાકિસ્તાની સેનાના શસ્ત્રવિરામ ભંગનો સજ્જડ જવાબ આપી રહ્યા હતા અને એક પછી એક એમ સાત પાકિસ્તાનની સૈનિકોને જહન્નમનશીન કર્યા હતાં.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પોલીસ વડા પોલ વૈદ્યે જણાવ્યું હતું કે જૈશ એ મોહમ્મદના ઠાર મરાયેલા આતંકીઓ દુલાંજ ઉરીમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરતાં હતાં. જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ, સેના અને સીઆરપીએફની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં છ આતંકીઓ ઠાર મરાયા હતાં.

The fourth terrorist has also been neutralised. Keep up the good work! https://t.co/B2gqRr6Fgj

— Shesh Paul Vaid (@spvaid) January 15, 2018