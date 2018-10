PM મોદીએ ગરબો લખી ટ્વિટર પર કર્યો પોસ્ટ, આ ગુજરાતી ગાયકે આપ્યો કંઠ, જાણો વિગતે

દેશના પીએમ મોદી રાજનીતિના ચાણક્ય કહી શકાય તેમ છે. પરંતુ રાજકારણ ઉપરાંત તેઓ લેખન, વાંચન અને સાહિત્યની કળા પર નિપુણતા ધરાવે છે. એકવાર ફરીથી વડાપ્રધાન મોજીની કલા ક્ષેત્રની રચના જોવા મળી છે. આજે તેમણે એક ગરબો લખ્યો છે, અને તેના પર અમદાવાદની અંધ કન્યા પ્રકાશ ગૃહની વિદ્યાર્થીનીઓ ગરબે ઘૂમી હતી. આ વીડિયોને જાતે પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કર્યો છે અને નવરાત્રિની તમામને શુભકામનાઓ પાઠવી છે. પીએમ મોદીએ લખેલો ગરબો ગુજરાતી સંગીત કલાકાર ઐશ્વર્યા મજૂમદારે ગાયો છે.

#WATCH Visually challenged girls performed a song which was written by PM @narendramodi pic.twitter.com/VVHbKrgwnc

