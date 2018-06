ગૌતમ ગંભીરે કટાક્ષ કરતા બિશન સિંહ બેદી અને ચેતન ચૌહાણને લીધા આડે હાથે

દિલ્હીનાં ઝડપી બોલર નવદીપ સૈનીની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થતા ગૌતમ ગંભીરે પૂર્વ ભારતીય ખેલાડી બિશન સિંહ બેદી અને ચેતન ચૌહાનને આડે હાથે લીધા છે. દિલ્હીનાં ઝડપી બોલર નવદીપ સૈનીને અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટ માટે પસંદ કર્યા બાદ ગૌતમ ગંભીરે પોતાના ઑફિશિયલ ટ્વિટર એકાઉન્ટથી ડીડીસીએ સદસ્યો પર કટાક્ષ કર્યો છે. દિલ્હી અને ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશનનાં પ્રમુખ (DDCA)નાં સદસ્ય બેદી અને ચૌહાણે દિલ્હી અને રણજી ટીમમાં નવદીપ સૈનીની પસંદગીનો વિરોધ કર્યો છે. ગૌતમ ગંભીરે તેમના વિરોધની ટિપ્પણી કરતા ટ્વિટર પર પોતાના વિચાર રાખ્યા હતા.

ગૌતમ ગંભીરે ટ્વિટર પર લખ્યું હતુ, ‘DDCAનાં કેટલાક સભ્યો પ્રતિ મારી શોક સંવેદના છે. આ સંવેદના એક ‘બાહરનાં’ નવદીપ સૈનીની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી થવા પર છે. યાદ રાખો, નવદીપ કોઇપણ રાજ્યનો હોવા પહેલા તે એક ભારતીય છે.’

My ‘condolences’ to few DDCA members, @BishanBedi @ChetanChauhanCr on selection of ‘outsider’ Navdeep Saini to India squad. Am told black armbands are available in Bangalore too for INR 225 per roll!!! Sir, just remember Navdeep is an Indian first then comes his domicile @BCCI

