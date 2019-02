મોદી સરકારના મંત્રીની છોકરીએ ઉડાવી જબરી મજાક, જુઓ Video

ગઈ કાલે મોદી સરકારના મંત્રી પીયુષ ગોયલે બજેટ રજ કર્યું હતું. બજેટમાં ટેક્ષમાં છુટછાટથી લઈને ખેડૂતો અને નોકરીયાત વર્ગ માટે અનેક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. મોદી સરકારના નેતાઓ અને મંત્રીઓ આ બજેટને ઐતિહાસિક ગણાવીને તેના બે મોઢે વખાણ કરી રહ્યાં હતાં. કેન્દ્રના વચગાળાના બજેટ વિશે સંસદની બહાર નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી જયંત સિન્હા પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યાં હતા.

Who's this kid?

Photo bombing a minister outside parliament on budget day is no mean feat. #Budget2019 pic.twitter.com/pwIpGXaF9e

— Devjyot Ghoshal (@DevjyotGhoshal) February 1, 2019