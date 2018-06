જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં ભાજપ-પીડીપીના તૂટેલા ગઠબંધન વિશે ઉમર અબ્દુલ્લાએ કહ્યું આવું?

જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં મુફ્તી સરકાર પડી ભાંગ્યા બાદ રાજ્યની મુખ્ય વિપક્ષી પાર્ટી નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા અને પૂર્વ સીએમ અમર અબ્દુલ્લાએ રાજ્યપાલ એનએન વોહરા સાથે મુલાકાત કરી હતી. ઉમરે કહ્યું, મેં ગર્વનર સાથે મુલાકાત કરી. મેં તેમણે જણાવ્યું કે, ન તો અમને 2014માં મેન્ડેટ મળ્યું છે અને ન તો અમારી પાસે મેન્ટેડ છે. અમને કોઈએ અપ્રોચ પણ નથી કર્યા કે અમે પણ કોઈને અપ્રોચ નતી કર્યા.

તેમણે જણાવ્યું કે, હાલ કોઈ પાર્ટી પાસે બહુમત નથી, જેથી તેમણે ગર્વનર રૂલ લાગૂ કરવું પડશે. મેં અમારી પાર્ટી તરફથી ગર્વનરનો ભરોસો અપાવ્યો છે કે અમે કોઈ પણ સ્થિતિમાં તેમનું સમર્થન કરીશું, પરંતુ સાથે એવી પણ સલાહ છે કે રાજ્યમાં વધારે સમય રાજ્યપાલ શાસન ન લગાવવામાં આવે. લોકોને તેમના દ્વારા પસંદ કરેલી સરકારની સાથે આગળ વધવાનો મોકો પણ મળવો જોઈએ.

