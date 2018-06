રાજકોષીય ખાધને 3.3 ટકા સુધી સીમિત રાખવા અમે પ્રતિબદ્ધ : ગોયલ

નાણાં મંત્રી પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે સરકાર ચાલૂ નાણાંકિય વર્ષમાં રાજકોષીય ખાધને 3.3 ટકા સુધી સીમિત રાખવાના લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ચાલૂ નાણાકિય વર્ષ(2018-19)ના બજેટમાં રાજકોષીય ખાધને GDPના 3.3 ટકા સુધી રાખવાનો લક્ષ્ય છે.

ગોયલે કહ્યું કે સરકાર અર્થ વ્યવસ્થાની મજબૂતી બનાવી રાખશે. તેમજ નિર્ધારિત આર્થિક માનકોને પૂર્ણ કરશે. તેમણે કહ્યું કે હું એ ભરોસો આપું છું કે ચૂંટણી વર્ષ હોવા છતાં અમે રાજકોષીય ખાધને 3.3 ટકા સુધી સીમિત રાખવાનું લક્ષ્ય હાંસિલ કરીશું. વર્ષ 2017-18માં રાજકોષીય ખાધ 3.53 ટકા હતી. જે સરકારના સંશોધિત અનુમાનને અનુરૂપ જ રહી. વર્ષ દરમિયાન રાજસ્વ ખાધ GDPના 2.65 ટકા પ્રતિશત બરોબર રહી. ગોયલ સાર્વજનિક ક્ષેત્રની 13 બેંકોના વડાઓ સાથે કાલે બેઠક કરશે. બેઠકનો આશય બેંકિંગ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓનું સમાધાન શોધવાનો છે.

ચોથા ક્વાટર્સમાં 10 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે વૃદ્ધિ દર

ગોયલે કહ્યું કે માંગમાં વધારાને જોતાં, ચાલી નાણાકિય વર્ષના ચોથા ક્વાટર્સમાં દેશની આર્થિક વૃદ્ધ દર દસ ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે સરકારે કામકાજી સફળતા અને આર્થિક સ્થિરતા માટે અનેક પગલાં ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે મારા મતે સરકાર કામકાજને વધું સુગમ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

પિષુય ગોયલે બેંકોની સ્ટ્રેસ્ડ એકાઉન્ટના ઈશ્યૂને નાથવા માટે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા પ્રયત્નો વિશે પણ માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે બેંકોની સાથેની ચર્ચામાં એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની કે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (ARC or AMC) કે જેનાથી બેંકોને નોન પર્ફોર્મિગ એસેટ(NPA)ને નાથવામાં મદદ મળી શકે તેવી રચના કરવા અંગે ચર્ચા કરી હતી.

I had an interaction with heads of Public Sector banks from West & South India in Mumbai. Two subcommittees were formed to study the possibility of creating an asset reconstruction company or asset management company to support resolution of Non Performing Assets: Piyush Goyal pic.twitter.com/JmPv8gYW76

આ મામલે બેંકર્સ દ્વારા એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ક્રેડિટર્સ એગ્રીમેન્ટ કે બેંક વચ્ચેની એવી વ્યવસ્થા અંગે કરાર કરવા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. જેથી કરીને કન્સોર્ટિયમ લેન્ડિંગ અંગે પહેલા બેંકો જે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો તેમાંથી બહાર આવી શકાય.

The bankers have decided that they will do a creditors agreement or arrangement amongst the bankers so that earlier problems which were faced in consortium lending can be ironed out more smoothly: Piyush Goyal pic.twitter.com/wAC5sBzxfx

— ANI (@ANI) June 19, 2018