2019 પહેલા મોદી સરકારની નાના વેપારીઓને ભેટ, આપી મોટી રાહત

નાણાંમંત્રી અરૂણ જેટલીની અધ્યક્ષતામાં GST કાઉન્સીલની 32મી બેઠક મળી હતી જે હાલ પુર્ણ થઈ ચુકી છે. બેઠકમાં નાના વેપારીઓને રાહત આપવાના મુદે સહમતી બની છે. કંપોજીશન સ્કીમની સીમા 1 કરોડથી વધારીને 1.5 કરોડ કરવામાં આવી છે સામાન્ય રીતે આ વાતને સમજીએ તો હવે દોઢ કરોડનું ટર્ન ઓવર કરાવનાર કંપનીઓ આ સ્કીમમા ફાયદો ઉઠાવી શકશે. નવો નિયમ 1 એપ્રીલથી લાગૂ થશે.

PM મોદીએ આપ્યા હતા સંકેત

આ પહેલા બુધવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યુ હતુ કે GST કાઉન્સીલથી 75 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક વેપાર કરનારા ઉદ્યોગોને GST રજીસ્ટ્રેશનમાંથી છૂટ આપવાનો આગ્રહ કર્યો છે. એ સિવાય મધ્યમવર્ગ માટે બનતા ઘરોમાં GSTના 5 ટકા દાયરાઓમાં લાવવાનો આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

FM Arun Jaitley after GST meet: From 1st April 2019, composition scheme limit will be increased to 1.5 crores. Those who come under the composition scheme will pay tax quarterly, but the return will be filed only once a year. Council approved composition scheme for Services pic.twitter.com/xy4bMJeJIN

