ગુજરાતમાં ભગવો લહેરાયો : ભાજપ 99, કોંગ્રેસ 77, બીટીપી 2, અન્ય 3

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2017ના પરિણામો સ્પષ્ટ થઇ રહ્યાં છે. ભાજપાને 95 બેઠકો મળી, જ્યારે કૉંગ્રેસને 77, નેશનલ કૉંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ને 1, ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટીને 2, જ્યારે અપક્ષને 3 સીટ મળી. ભાજપા 99 બેઠકો સાથે સ્પષ્ટ બહુમતીથી ગુજરાતમાં છઠ્ઠી વખત સરકાર બનાવશે. સવારે જ્યારે મતગણતરીની શરૂઆત થઇ ત્યારે એક સમયે કૉંગ્રેસ અને ભાજપ સરખી બેઠકો પર આગળ હતી. પરંતુ ધીમે-ધીમે ભાજપ જીત તરફ આગળ વધી હતી. ભાજપની જીત પર વડાપ્રધાન મોદીએ જીત પર ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશની પ્રજાનો આભાર માન્યો.

આખરી પરિણામ

જોકે ગુજરાતમાં 22 વર્ષના શાસન બાદ ભાજપાનું પ્રદર્શન સતત ઘટતું જોવા મળી રહ્યું છે. 2002ની સાલમાં 127 સીટોના આંકડા બાદ 2007મા આ આંકડો 117 પર થોભ્યો હતો. ત્યારબાદ 2012મા ભાજપાને 115 સીટો પર સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. જ્યારે 2017માં 100નો આંકડો પણ પાર કરી શકી નહીં. ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે દિલ્હી હેડક્વાર્ટર ખાતે પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે આ જીતથી દેશને ત્રણ નાસૂરોથી મુક્તિ મળી ગઇ છે. દેશને હવે જાતિવાદ, વંશવાદ, અને તુષ્ટિકરણમાંથી છુટારો મળ્યો છે.

જાણો કયા પક્ષને કેટલી સીટ મળી

પાર્ટી જીત લીડ કુલ

ભાજપ 95 0 99

કોંગ્રેસ 75 0 77

NCP 1 0 1

BTP 2 0 2

અપક્ષ 3 0 3

ગુજરાતની ચૂંટણીની મતણગતરીના તમામ અપડેટ્સ

#WATCH PM Modi asks BJP workers to raise slogans, 'Jeetega bhai jeetega, Vikas hi jeetega' #ElectionResults2017 pic.twitter.com/UsBPCMmtvk — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 19:00 pm: પીએમ મોદીએ ભાજપા કાર્યકર્તાઓ સાથે લગાવ્યા નારા ‘જીતેગાભાઇ જીતેગા, વિકાસ હી જીતેગા’

– 18:55 pm: ગુજરાતમાં વિકાસની ગતિ ડબલ થાય, દેશના વિકાસમાં ગુજરાત પાછળ ના રહે: PM મોદી

So many conspiracies were hatched in Gujarat by Congress, misinformation was being spread. People cannot bear if anyone makes fun of 'vikas': PM Narendra Modi pic.twitter.com/GOafVB23i5 — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 18: 53 pm: જે થયું તેને ભૂલી જાઓ: PM મોદી

– 18: 52 pm: ગુજરાતમાં ફરીથી જાતિવાદનું ઝેર ઘોળવાની કોશિષ થઇ, જેને રાજ્યની જનતાએ નકારી દીધો: PM મોદી

– 18: 51 pm: દેશમાં એક એવી સરકાર છે, જેમાં નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા છે: PM મોદી

– 18: 50 pm: ગુજરાતના સાડ છ કરોડ ગુજરાતી એક છે, નેક છે: PM મોદી

– 18:49 pm: ગુજરાતને કહેવા માંગું છું કે છેલ્લાં કેટલાંક મહિનામાં જાતિવાદના બીજ રોપવાનો પ્રયાસ કર્યા હતા જેને ગુજરાતની જનતાએ નકારી દીધો છે: PM મોદી

– 18:48 pm: જ્યારથી એક્ઝિટ પોલ સામે આવ્યા, ત્યારથી કેટલાંક લોકો પરેશાન હતા: PM મોદી

– 18: 46 pm: દેશમાં વિકાસની ભૂખ જાગી છે: PM મોદી

– 18: 44 pm: મારા જવા પછી પણ ગુજરાતમાં વિકાસની કમી નથી રહી, ગુજરાતની જીત મારા માટે ડબલ ખુશી છે: PM મોદી

– 18: 43 pm: ગુજરાતમાં દુષ્ટાચારની આંધી આવી હતી: PM મોદી

– 18:42 pm: સતત આટલી જીત, માત્ર અને માત્ર વિકાસના મુદ્દા પર જીત, હિન્દુસ્તાનની રાજનીતિમાં દિશા દેખાડવાની છે: PM મોદી

In Gujarat, BJP won all the seats it contested in 1989 Lok Sabha polls. We won most of the seats we contested in 1990. In 1995, in 1998, in 2002, in 2007 and in 2012 we won. We won most seats in Lok Sabha polls too: PM Modi pic.twitter.com/zRzXTk9bC1 — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 18:40 pm: હિમાચલ પ્રદેશે જે રીતે પરિણામો દેખાડ્યા છે, તેના પરથી ખબર પડે છે કે જો તમે વિકાસ કરતાં નથી તો પાંચ વર્ષ બાદ પ્રજા તમારી સ્વીકાર કરતી નથી: PM મોદી

– 18:39 pm: આ તમામ ચૂંટણીના પરિણામોએ એક વખત સિદ્ધ કરી દીધું છે કે દેશ સુધારા માટે તૈયાર છે: PM મોદી

Gujarat election results are historic. In this day and age, for a party to keep winning for so long: PM Narendra Modi pic.twitter.com/wU4sENa18C — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 18:38 pm: આજે વૈશ્વિક સ્પર્ધાના યુગમાં જો ભારતને આગળ જવાનું છે તો તેને વિકાસની ઊંચાઇઓને પાર કરવી જ પડશે: PM મોદી

– 18:36 pm: હું સૌથી પહેલાં ગુજરાત અને હિમાચલની પ્રજાને શત-શત નમન કરું છું કે તેમણે વિકાસના રસ્તાને પસંદ કર્યો: દિલ્હી સ્થિત ભાજપા હેડક્વાર્ટરમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબંધિત કરતાં પીએમ મોદી

– 18:35 pm: અમારી વિકાસયાત્રા થોભશે નહીં: અમિત શાહ

– 18:30 pm: મોદીની વિકાસ યાત્રા બે ડગલાં વધુ આગળ વધી છે: અમિત શાહ

– 18:28 pm: હિમાચલના પહાડોથી લઇ ગુજરાતના સાગર સુધી ભારત માતાની જય સંભળાવી જોઇએ: ભાજપા કાર્યકર્તાઓને સંબોધિત કરતાં અમિત શાહ

– 18: 10 pm: અમિત શાહ અને પીએમ મોદી સંસદીય દળની ભાજપા હેડક્વાર્ટર પર પહોંચ્યા



– 17: 50 pm: અમે ગુજરાત પરિણામને સ્વીકારીએ છીએ: અશોક ગેહલોત

17:30 pm: જનતાનો નિર્ણય અમે સ્વીકારીએ છીએ: ભરત સિંહ સોલંકી

– આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ ચંદ્રબાબુ નાયડુએ કહ્યું કે ગુજરાત-હિમાચલની જીત બદલ ભાજપને અભિનંદન

'Congratulations BJP on winning the elections in Gujarat and Himachal Pradesh. Wishing them all the best for their forthcoming tenure in governance', tweets Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu #ElectionResults pic.twitter.com/7pbUBEJbzi — ANI (@ANI) December 18, 2017

– ગુજરાતની જનતાએ વિકાસવાદને ખોટો પાડ્યો

Congratulations to people of Gujarat, @BJP4India & @BJP4Gujarat Karyakartas on BJP winning the #GujaratAssemblyElections2017 This victory reiterates pan India trust of people in the development agenda & policies of our government led by PM @narendramodi ji. — Arun Jaitley (@arunjaitley) December 18, 2017

– 17: 15 pm: હું આ જીતનો શ્રેય ગુજરાતના લોકોને આપવા માંગીશ. તેની સાથે જ હું ભરોસો અપાવું છું કે રાજ્યના લોકો જે ઇચ્છે છે, ભાજપા આવતા 5 વર્ષ સુધી આ દિશામાં કામ કરશે: CM રૂપાણી

– 17:10 pm: વિકાસ જીત્યો, ગુજરાત જીત્યું, ફરી સત્તાનું સુકાન સોંપ્યું. નવા સીએમ હાઇકમાન્ડ નક્કી કરશે. ફરી વિકાસનો રથ આગળ ધપાવશુ: વિજય રૂપાણી

– 17:04 pm: ગુજરાતની જનતાને વિજયનો શ્રેય આપું છું: સીએમ રૂપાણી

– 17:03 pm: સતત છઠ્ઠી વખત ભાજપાની સરકાર બનશે: CM વિજય રૂપાણી

Ahmedabad: Gujarat Chief Minister Vijay Rupani flashes victory sign as BJP leads in #Gujarat elections pic.twitter.com/55ipxh3HKj — ANI (@ANI) December 18, 2017



– 16:50 pm: ગુજરાતની જનતાએ બેલેન્સ જાળવ્યું છે. પરિણામો ભાજપની નૈતિક હાર દર્શાવે છે: મમતા બેનર્જી

I congratulate Gujarat voters for their very balanced verdict at this hour.

It is a temporary and face-saving win, but it shows a moral defeat for BJP.

Gujarat voted against atrocities, anxiety and injustice caused to the common people. Gujarat belled the cat for 2019 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 18, 2017

– 16:47 pm: ઘાટલોડિયા વિધાનસભાની સીટ પર ભુપેન્દ્રભાઇ પટેલ 175652 મતથી વિજયી, અંદાજે 117000 મતની સરસાઇથી જીત

– 16: 40 pm: CM રૂપાણી જીત બાદ કમલમ ખાતે પહોંચ્યા

– 16:30 pm: કૉંગ્રેસ પાર્ટી પ્રજાના નિર્ણયને સ્વીકારે છે અને બંને રાજ્યોમાં નવી સરકારને શુભકામના આપીએ છીએ: ગુજરાત-હિમાચલ ચૂંટણીના પરિણામો પર રાહુલ ગાંધી, કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ

My Congress brothers and sisters, you have made me very proud. You are different than those you fought because you fought anger with dignity. You have demonstrated to everyone that the Congress’s greatest strength is its decency and courage. — Office of RG (@OfficeOfRG) December 18, 2017

The Congress party accepts the verdict of the people and congratulates the new governments in both states. I thank the people of Gujarat and Himachal with all my heart for the love they showed me. — Office of RG (@OfficeOfRG) December 18, 2017

– 16:24 pm: આઉટ સોર્સિંગથી કૉંગ્રેસ ચૂંટણી લડી, કૉંગ્રેસ કર્યો એકદમ નીચલા સ્તરનો પ્રચાર : અમિત શાહ

– 16: 20 pm: 5.32 લાખ મતદાતાઓએ NOTAનો ઉપયોગ કર્યો

https://twitter.com/ANI/status/942706410424377345

-16:12 pm: કૉંગ્રેસ જાતિવાદી તરફ લઇ જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો: અમિત શાહ

-16: 11 pm: કૉંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા તુષાર ચૌધરી, સિદ્ધાર્થ પટેલ, અર્જુન મોઢવડિયા સહિત તમામ હાર્યા છે: અમિત શાહ

– 16:10 pm: અમે ગુજરાતમાં છઠ્ઠી વખત સરકાર બનાવીશું: અમિત શાહ

– 16:09 pm: આ જીત વંશવાદ, જાતિવાદ, અને તુષ્ટિકરણની ઉપર વિકાસવાદની જીત છે: અમિત શાહ, ભાજપા અધ્યક્ષ

– 16:08 pm: હું ગુજરાત અને હિમાચલની પ્રજાને અભિનંદન પાઠવું છું: અમિત શાહ

– વિધાનસભાના અધ્યક્ષ અને ભાજપાના રમણભાઇ વોરા દસાડા બેઠક પરથી હાર્યા, કૉંગ્રેસના નૌશદજી સોલંકીની જીત

https://twitter.com/ANI/status/942704062310465536



– 15: 56 pm: મોડાસા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના ઠાકોર રાજેન્દ્રસિંહની 78615 મતથી જીત

– 15:55 pm: સંતરામપુર બેઠક પરથી ભાજપાના કુબેરભાઇ દિનદોરની 62559 મતથી જીત

– 15:41 pm: બનાસકાંઠાની 9 બેઠકોમાંથી 6 બેઠકો પર કૉંગ્રેસનો વિજય

– 15:40 pm: બોટાદ બેઠક પરથી ભાજપાના સૌરભ પટેલ 75942 મતથી જીત્યા

– 15:37 pm: પેટલાદ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના નિરંજન પટેલ 81127 મતથી જીત્યા, ભાજપાના ચંદ્રકાંત પટેલની હાર

– હિમાચલ પ્રદેશ અને ગુજરાતના પરિણામો બાદ બોલ્યા પીએમ મોદી, બંને રાજ્યોની પ્રજાનો હું આભાર માનું છું. હું લોકોને વિશ્વાસ અપાઉ છું કે તેમની આશાઓ માટે હું અથાગ પ્રયત્ન કરીશ: મોદી

जीता विकास, जीता गुजरात। जय जय गरवी गुजरात! — Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2017

– જીત બાદ બોલ્યા પીએમ મોદી, હિમાચલ પ્રદેશમાં ખીલ્યું કમળ, વિકાસની ભવ્ય જી. જીત્યો વિકાસ, જીત્યું ગુજરાત. જય જય ગરવી ગુજરાત: PM મોદી

I bow to the people of Gujarat and Himachal Pradesh for their affection and trust in BJP. I assure them that we will leave no stone unturned in furthering the development journey of these states and serve the people tirelessly: PM Modi — ANI (@ANI) December 18, 2017

Election results in Gujarat and Himachal Pradesh indicate a strong support for politics of good governance and development. I salute the hardworking BJP Karyakartas in these states for their hardwork which has led to these impressive victories: PM Modi pic.twitter.com/xmWs6GpjBB — ANI (@ANI) December 18, 2017

Delhi: BJP President Amit Shah arrives at party HQ as workers celebrate party's lead in Gujarat and Himachal Pradesh #ElectionResults pic.twitter.com/yLDzsDeYn7 — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 15:29 pm: સુરત ઉત્તર ગુજરાત બેઠક પરથી ભાજપાના અરવિંદ રાણાની 72638 મતથી જીત

– 15: 22 pm: વાંકાનેર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના ફિરઝાદા મહમ્મદજાવિદની 71656 મતથી વિજયી

https://twitter.com/AmitShah/status/942692634115555328

– 15:17 pm: સુરત નોર્થ બેઠક પરથી ભાજપાના અરવિંદ રાણા 72638 મતથી વિજય

– 15:10 pm: દસક્રોઇ સીટ પરથી ભાજપાના બાબુ જમનાદાસ પટેલની 103398 મતથી જીત

– 15:09 pm: ફતેહપુરમાં ભાજપાના રમેશભાઇ કટારાની 58350 મતથી જીત

– 15:07 pm: અમરેલી, મોરબી, ગીરસોમનાથ, તાપી જિલ્લામાં ભાજપાને એક પણ સીટ નહીં

– 15:07 pm: જામજોધપુર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના ચિરાગભાઇ કાલરિયા 63735 મતથી જીત્યા

– 15:05 pm: કાલાવડ બેઠક પરથી ભાજપાના પ્રવીણભાઇ મુસડિયાની 77595 મતથી જીત

– ભાજપાને સી-પ્લેનથી મત મળ્યા છે, જ્યારે અમને એક્સપ્રેસ-વે પર વોટ મળતા નથી તો આપણે વિચારવું જોઇએ: અખિલેશ યાદવ, પૂર્વ સીએમ, ઉત્તર પ્રદેશ



https://twitter.com/PTI_News/status/942683661903659009

– 14:48 pm: ભાજપાને બહુમતી મળી ગઇ, ફરી એકવખત ગુજરાતમાં ભગવો લહેરાયો

– 14:46 pm: સુરત કામરેજથી ભાજપાના વી.ડી.ઝાલાવાડિયાની 147371 મતથી જીત

– 14: 45pm: ખેડબ્રહ્મા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના કોટવાલ અશ્વિનભાઇ 80345 મતથી વિજયી

– 14: 44pm: હિંમતનગર બેઠક પરથી ભાજપાના રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડાની 88479 મતથી જીત

– 14: 43pm: રાજકોટમાં મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની ભવ્ય જીત થતાં ભવ્ય સરઘસ નીકળ્યું છે

– 14:42 pm: મહુવા બેઠક પરથી ભાજપાના મોહનભાઇ દોડિયાની 82607 મતથી જીત, જ્યારે કૉંગ્રેસના અગ્રણી નેતા તુષાર ચૌધરીની હાર

– 14:40 pm: પ્રાંતીજ બેઠક પરથી ભાજપાના ગજેન્દ્રસિંહ પરમારની 79032 સીટથી જીત

– 14:34 pm: વિસનગર સીટ પરથી ભાજપાના રૂષિકેશ પટેલની 67355 મતથી જીત

– 14:32 pm: સંતરામપુર બેઠક પરથી કુંવરભાઇ દિનોદરની 48315 મતથી જીત

– 14:30 pm: ગરબાડા સીટ પરથી કૉંગ્રેસના ચંદ્રીકાબેન બારૈયાની 64280 મતથી વિજય

https://twitter.com/ANI/status/942678460647870465

– 14: 12 pm: વડોદરા શહેરની સીટ પરથી ભાજપાના મનીષા વકીલ 110596 મતથી જીત્યા

– 14:10 pm: ગાંધીનગર નોર્થ સીટ પરથી કૉંગ્રેસના સી.જે.ચાવડાની 72284 મતથી જીત

– 14:09 pm: વઘોડિયા સીટ પરથી ભાજપાના શ્રીવાસ્તવ મધુભાઇની 54671 મતથી જીત

– ગોવાના મુખ્યમંત્રી મનોહર પાર્રિકરે કૉંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ કરતાં કહ્યું કે ‘ઝીરો સ્કોરથી ખાતું ખોલ્યું’

"In his opening innings he scored zero" says Goa CM Manohar Parrikar on #RahulGandhi #ElectionResults pic.twitter.com/CeKxX9HikR — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 14:03 pm: તલાલા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના આહિર ભગાભાઇની 85192 મતથી જીત

– 14:02 pm: સુરતની ચોર્સીયા બેઠક પરથી ભાજપાના પટેલ ઝંખના હિતેશકુમારની 121740 મતથી જીત



– દેશના રક્ષામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે ગુજરાત-હિમાચલ પ્રદેશમાં વિકાસના નામે સારું કામ થયું છે તેની જીત

Undoubtedly, a major victory. The kind of work which Party workers have done right from booth workers level till PM's level, everybody put their best foot forward and both #Gujarat & #HimachalPradesh have recognised the good work going on in the name of development: N Sitharaman pic.twitter.com/HfkCleQlCZ — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 13: 54 pm: બાયડ સીટ પરથી કૉંગ્રેસના ઝારા ધવલસિંહની 66054 મતથી જીત

– 13:53 pm: અમરેલીની લાઠી બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના વિરજીભાઈ ઠુમ્મરની 64743 મતથી જીત

– 13:52 pm: તાપી નિઝર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના સુનિલભાઇ ગામીતની 91811 મતથી જીત

– 13:45 pm: કચ્છની માંડવી બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના શક્તિસિંહ ગોહેલની હાર, ભાજપાના વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજાની 60593 મતથી જીત

Abhi toh kuch nahi bolunga kyunki woh haal hi mein adhyaksh bane hain lekin 'sar mundwate hi ole pade': Union Home Minister Rajnath Singh on Rahul Gandhi #ElectionResults pic.twitter.com/6q8eMW1lZD — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 13: 40 pm: બેચરાજી બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના ભરત ઠાકોરની જીત

– 13:36 pm: વીરમગામ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના લાખા ભરવાડ જીત્યા, ભાજપાના તેજસ્વીબેન પટેલ હાર્યા

Delhi: Union Minister Rajnath Singh flashes victory sign outside Parliament as trends indicate BJP's victory in both Gujarat & Himachal Pradesh #GujaratVerdict #HimachalPradeshElections2017 pic.twitter.com/8x8q5gGNsp — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 13:27 pm: અંકલેશ્વર બેઠક પરથી ભાજપાના ઇશ્વરસિંહ પટેલ 77889 પરથી જીત

-13:26 pm: ગુજરાતમાં ભાજપાની જીત બાદ ભાજપાના પ્રવક્તા તેજિંદર બગ્ગા મશરૂમની કેક લઇ દિલ્હી ભાજપાના કાર્યાલયમાં પહોંચ્યા અને બધાનું મોં મીઠું કરાવ્યું

– 13:25 pm: ધોળકા બેઠક પરથી શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની 71530 મતથી જીત

"I firmly believe that our EVMs, VVPATs cannot be tampered with. This matter should be closed once and for all as it is tried and tested. EVM is a standalone machine, question of hacking doesn't arise" says former Chief Election Commissioner of India, HS Brahma pic.twitter.com/3PwBqP8IA7 — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 13:24 pm: ગઢડા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના પ્રવીણભાઇ 58900 મતથી જીત

– 13:23 pm: ભૂજ બેઠક પરથી ભાજપાના આચાર્ય નિમાબેન 75745 મતથી જીત

– 13:22 pm: જામનગર દક્ષિણ બેઠક પરથી ભાજપાના આર.સી.ફળદુની 67681 મતથી જીત

– 13:21 pm: અમદાવાદના ઠક્કરબાપાનગર સીટ પરથી ભાજપાના વલ્લભભાઇ કાકડિયા 53704 મતથી જીત

– 13:20 pm: સુરતના કતાર ગામ બેઠક પરથી ભાજપાના વિનોદભાઇ મોરડિયાની 125387 મતથી જીત

– 13:15 pm: સુરતની વરાછા બેઠક પરથી ભાજપાના કાનાણી કિશોરભાઇ 54305 મતથી જીત

– 13:10 pm: ઉંઝા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના આશા પટેલની 74438 મતથી જીત, ભાજપાના નારાયણ પટેલની હાર

– 13:06 pm: જામનગર ગ્રામીણ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના વલ્લભભાઇ ધારવિયા 65436 મતથી જીત્યા

– 13:05 pm: લીંબડી બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના સોમાભાઇ ગાંડાલાલ 57921 મતથી જીત

– 13:04 pm: જામજોધપુર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના ચિરાગભાઇ કલરિયા 60884 મતથી જીત્યા



– 12:57 pm: પાટણ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના કિરિટ પટેલની 89792 મતની જીત, ભાજપાના રણછોડ દેસાઇ હાર્યા

– 12:56 pm: અબડાસામાં કૉંગ્રેસના પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા 54480 મતથી જીત્યા

– 12:54 pm: ભરૂચ બેઠક પરથી ભાજપાના દુષ્યંતભાઇ પટેલ 97026 મતથી જીત

– 12:52 pm: ગાંધીધામથી ભાજપાના મહેશ્વરી માલતીની 55406 મતથી જીત

– 12:51 pm: દેવગઢબારૈયાથી ભાજપાના બચુભાઇ ખબાડની 103221 મતથી જીત

– 12:50 pm: નરોડા બેઠક પરથી ભાજપાના બલરામ થાવાનીની 34434 મતથી જીત

– 12: 48 pm: બનાસકાંઠાની વાવ બેઠક પરથી ભાજપાના શંકર ચૌધરીની હાર, કૉંગ્રેસના ગેનીબેન ઠાકોર 95090 મતથી જીત

– 12:47 pm: મહુધા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના ઇન્દ્રજીતસિંહ પરમાર 78006 મતથી જીત

– 12:48 pm: કુટિયાણાની બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના કાંધલ જાડેજાની 51069 મતથી જીત

– 12:49 pm: અમદાવાદ નિકોલ બેઠક પરથી ભાજપાના જગદીશ પંચાલની 70606 મતથી જીત

– 12: 42 pm: પેટલાદ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના નિર્જન પટેલની 64059 મતથી જીત, ભાજપાના ચંદ્રકાંત પટેલની હાર

– 12: 41 pm: માતરથી ભાજપાના જેસંગભાઇ સોલંકીની 56741 મતથી જીત



– 12:40 pm: રાધનપુર વિધાનસભાની બેઠક પરથી અલ્પેશ ઠાકોરની 70851થી જીત

"It is a matter of happiness for us, this is the victory of development," says Union Minister Smriti Irani, on a question about Congress giving a tough fight she said, "jo jeeta wohi sikandar. It is victory of every booth worker's hard work & the people who trusted development" pic.twitter.com/oJMQKK45NV — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 12:39 pm: ઝઘડિયાથી ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટીના છોટુભાઇ વસાવાની 97804 મતથી જીત

– 12:38 pm: ડભોઇ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના સિદ્ધાર્થ પટેલની હાર, કૉંગ્રેસે રિકાઉન્ટિંગની કરી માંગણી, ભાજપાના શૈલેષ મહેતાની જીત

– 12:37 pm: કચ્છની રાપર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના સંતોકબેન આરેઠિયાની 42640 મતથી જીત

– 12:36 pm: સાણંદની બેઠક પરથી ભાજપાના કનુભાઇ પટેલની 67542 મતથી જીત

– 12:35 pm: સુરતની ઉધના બેઠક પરથી ભાજપાના વિવેકભાઇ પટેલની 71517 મતથી જીત

– 12:33 pm: કોંગ્રેસના ચાર દિગ્ગજો શક્તિસિંહ, તુષાર ચૌધરી, અર્જુન મોઢવાડિયા અને સિદ્ધાર્થ પટેલની હાર

– 12:33 pm: પાલનપુર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના મહેશકુમાર પટેલ 48037 મતથી જીત, ભાજપના લાલજીભાઇ પ્રજાપતિની હાર

– 12:30 pm કૉંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતાં ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે ગુજરાતની જીતનો શ્રેય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની નીતિઓ અને તેમના નેતૃત્વને જાય છે. ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહની ચૂંટણીની રણનીતિને જાય છે

– 12:29 pm: નવસારીની બેઠક પરથી પિયૂષભાઇ દેસાઇની 85793 મતથી જીત, કૉંગ્રેસના ભાવનાબેન પટેલ હાર્યા

– 12:28 pm: વડોદરાની પાદરા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના જશપાલસિંહ ઠાકોરની જીત, ભાજપાના દિનેશભાઇ પટેલની હાર

– 12: 27 pm: વઢવાણ બેઠક પરથી ભાજપના ધનજીભાઇ પટેલ 68223 મતથી જીત, કૉંગ્રેસના મોહનભાઇ પટેલની હાર

Latest visuals from 12 Tughlaq lane as Congress President Rahul Gandhi leaves from his residence pic.twitter.com/sLZFiEse3P — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 12:25 pm: સુરતની લિંબાયત બેઠક પરથી ભાજપાના સંગીતાબેન પાટિલની 81274 મતથી જીત

– 12:24 pm: ભાવનગરની પશ્ચિમ બેઠક પરથી ભાજપાના જીતુભાઇ વાઘાણીની 64192 મતથી જીત, કૉંગ્રેસના દિલીપસિંહ ગોહિલની હાર

-12:20 pm: દરિયાપુર બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ગ્યાસુદ્દીન શેખની જીત

-12:14 pm: ભાવનગરની પશ્ચિમ બેઠક પરથી ભાજપાના વિભાવરી બેનની 70603 મતથી જીત

– 12:11 pm: પંચમહાલ બેઠક પરથી ભાજપાના સુમનબેન ચૌહાણની 61645 મતથી જીત

– 12:10 pm: રાજકોટની કાલાવડ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના પ્રવીણભાઇ મુસડિયાની 62041 મતથી જીત

– 12:05 am: જામનગરની ઉત્તર બેઠક પરથી ભગવો લહેરાયો, ધર્મેન્દ્ર સિંહ જાડેજાની જીત

– 12:04 pm: ધંધુકા અને ઓલપાડ બેઠક પરથી ભાજપાની જીત

– 12:00 am: અંજાર બેઠક પરથી ભાજપાના વાસણ આહિરની 49412 મતથી જીત

– 11:58 am: ગીર સોમનાથની ચારેય બેઠકો પર કૉંગ્રેસની જીત

– 11: 52 am: મહેસાણાથી ભાજપાના નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની જીત

– 11: 50 am: અમરાઇવાડી વિધાનસભા પરથી ભાજપાના હસમુખ પટેલની જીત

– 11: 49 am: સિદ્ધપુર વિધાનસભા પરથી ભાજપાના જયનારાયણ વ્યાસની હાર, ઠાકોરના યુવા નેતા કૉંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા ચંદનજી ઠાકોરની જીત

– 11:47 am: અમરેલીથી કૉંગ્રેસના પરેશ ધાનાણીની 43725 મતથી જીત, ભાજપાના બાવકુ ઉધાડની હાર

– 11: 45 am: મહેસાણાથી નીતિનભાઇ પટેલ 24000 વોટથી આગળ

– 11: 44 am: આણંદની બોરસદ બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના રાજેન્દ્રસિંહ પરમારની જીત

– 11: 43 am: જૂનાગઢની માણાવદર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના જવાહર ચાવડાની જીત, નીતિનભાઇ ફળદુની હાર

– 11: 42 am: અમદાવાદની દાણીલીમડા વિધાનસભા બેઠક પરથી ભાજપાની હાર, શૈલેષ પરમારની જીત

– 11:35 am: ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે કહ્યું કે 5મી વખત ભાજપા સરકાર બનાવશે. ખૂબ જ કઠિન પરિસ્થિતિ હતી, છતાં 110ની આસપાસ સરકાર બનાવશે. એકબાજુ ત્રણ નેતા પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, બીજીબાજુ ભાજપાના કાર્યકર્તા, વડાપ્રધાન, તમામ નેતાઓ જોડાયા હતા. આખરે અમારી જીત થશે. અમે શરૂઆતથી જ વિકાસનો મુદ્દો લઇને આગળ ચાલી રહ્યાં હતા. આ વખતે છેલ્લાં 4-5 દિવસમાં જે વળાંક આવ્યા, ઘણી નારાજગી હતી. તેનો લાભ ભાજપાને મળ્યો.

– 11:34 am: સૌરાષ્ટ્રની મોરબીની ટંકારા બેઠક પર કૉંગ્રેસના લલિતભાઇની જીત

– 11: 32 am: અમદાવાદ નારણપુરા બેઠક પરથી ભાજપાના કૌશિક પટેલ જીત્યા

– 11:30 am: બપોરે 2 વાગ્યે અમિત શાહ પત્રકાર પરિષદ સંબોધશે

– 11: 29 am: ભાજપા 102, કૉંગ્રેસ 75 અને અન્ય 5 બેઠક પર આગળ

– 11: 25 am: મહેસાણાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ 7600 મતથી આગળ, જીતની નજીક પહોંચ્યા

– 11:24 am: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભગવો લહેરાયો

– 11: 23 am: સુરત જીલ્લાની સુરત પશ્ચિમ બેઠક પર ધારણાં પ્રમાણે જ કોંગ્રેસનો ગજ વાગ્યો નથી.. ફરી એકવાર ભાજપે આ બેઠક કબ્જે કરીને તેનો ગઢ વધારે મજબુત કર્યો

– 11:21 am: અમદાવાદની ચર્ચાસ્પદ વટવા બેઠક પરથી પ્રદીપ સિંહ જાડેજાની જીત

– 11: 20 am રાજકોટ દક્ષિણ કૉંગ્રેસથી ગોવિંદભાઇ પટેલ જીત્યા

#Visuals from Congress office in #Ahmedabad as trends indicate BJP's victory in both Gujarat & Himachal Pradesh #GujaratVerdict pic.twitter.com/VmAe1hHRbI — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 11:18 am: ધોરાજી બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના લલિત વસોયાની જીત

– 11: 19 am: પોરબંદર બેઠક પરથી બાબુ બોખરિયાની જીત, અર્જુન મોઢવડિયાની હાર

#UPDATE Congress's Arjun Modhwadiya loses from Porbandar to BJP's Babubhai Bokhiriya by 1855 votes #GujaratElection2017 pic.twitter.com/iB2pjPS7sm — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 11:16 am: સુરતની કારંજ બેઠક પરથી પ્રવીણ ચૌધરીની જીત

– 11: 14 am: સુરત ઉત્તરથી ભાજપાના કાંતિભાઇ બલ્લરની જીત

– 11:11 am: ભાજપની વારસા સમાન ઘાટલોડિયા બેઠક પર એકવાર ફરી ભાજપની જંગી જીત, અમદાવાદની ઘાટલોડિયા બેઠક પરથી ભુપેન્દ્ર પટેલની જીત

– 11:10 am: રાજકોટ પશ્ચિમથી મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની જીત, કૉંગ્રેસના ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરૂની હાર



Delhi: Party workers celebrate at party HQ, as trends indicate BJP's victory in both Gujarat & Himachal Pradesh #GujaratVerdict #HimachalPradeshElections2017 pic.twitter.com/BDJxPcB6hN — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 11:08 am: મહીસગાર લુણાવાડમાં અપક્ષ આગળ

– 11:07 am: ગુજરાતમાં ફરી એકવખત ભાજપાની સરકાર બનશે

– 11:06 am: ભાજપાને 49 ટકા, કૉંગ્રેસ 41 ટકા વોટ શેર

– 11:04 am: અસારવા બેઠક પરથી ભાજપાના પ્રદીપ પરમારની જીત

– 11:02 am: માંગરોળ વિધાનસભામાં ભાજપા આગળ

– 11: 01 am: ઉંઝામાં ભાજપાના નારાયણ પટેલ 12000 મતથી પાછળ

#GujaratVerdict Independent candidate Jignesh Mevani leading by 10785 in Vadgam — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 10: 57 am: નવસારીની ગણદેવી બેઠક પરથી ભાજપાના નરેશ પટેલની જીત

– 10: 55 am: ભાજપાને 49 ટકા, કૉંગ્રેસને 41 ટકા વોટ મળ્યા

– 10: 54 am: સુરત મજૂરા બેઠક પરથી ભાજપાના યુવાન હર્ષ સંઘવીની જીત

Vijay Rupani leading by 21,000 votes from Rajkot West #GujaratElection2017 — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 10: 53 am: બોટાદ જિલ્લાની ગઢડા બેઠક પર સૌરભ પટેલ 10000 મતોથી પાછળ

– 10: 50 am: લીમખેડા બેઠક પરથી ભાજપાના શૈલેષ ભાભોર વિજયી

– 10:49 am: જૂનાગઢ બેઠક પરથી ભાજપાના મહેન્દ્ર મશરૂ હાર્યા, કૉંગ્રેસના ભીખાભાઇ જોશી જીત્યા

– 10: 48 am: રાજકોટ પશ્ચિમથી મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી 22000 મતથી આગળ

– 10:47 am: નડિયાદથી ભાજપાના પંકજ દેસાઇ વિજયી

– 10: 44 am: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો



Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives in the Parliament, flashes victory sign. #ElectionResults pic.twitter.com/X508VBydeW — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 10: 43 am: સુરત બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના આનંદ ચૌધરી વિજયી

– 10: 42 am: પોરબંદરથી કૉંગ્રેસના અર્જુન મોઢવડિયા 47 મતથી આગળ

– 10: 41 am: અમદાવાદની મણિનગર બેઠક પરથી ભાજપાના સુરેશ પટેલની જીત

– 10:40 am: ગોંડલ બેઠક પરથી ભાજપના ગીતા બા જાડેજાની જીત

– 10: 40 am: રાજકોટ જેતપુરથી ભાજપાના જયેશ રાદડિયાની જીત

– 10: 38 am: ગુજરાતમાં ભાજપાને 49 ટકા અને કૉંગ્રેસને 42 ટકા વોટ

– 10: 37 am: અકોટાથી ભાજપાના સીમાબેનની જીત

– 10:30 am: અમદાવાદની એલીસબ્રીજ બેઠક પરથી ભાજપના રાકેશ શાહની જીત

Ultimately BJP is going to register victory, contrary to early trends BJP is leading almost everywhere now: BJP's Nitinbhai Patel who is presently trailing by over 2000 votes from Mahesana #GujaratElection2017 pic.twitter.com/PD2kSP8zNf — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 10: 28 am: અમદાવાદ ખાડિયા બેઠક પરથી ભાજપના ભૂષણ ભટ્ટ હાર્યા, કૉંગ્રેસના ઇમરાન ખેડાવાલા વિજયી

– 10: 25 am: જામનગરની દક્ષિણ બેઠક પરથી ભાજપાના આરસી ફળદુની 21000થી વધુની લીડથી આગળ

– 10: 24 am: વલસાડની 5 બેઠકમાંથી 4 બેઠક પર ભાજપ, 1 બેઠક કૉંગ્રેસ આગળ

– 10: 22 am: પંચમહાલની 5 બેઠક પર 5 1 બેઠક પર કૉંગ્રેસ આગળ

– 10: 20 am: ભરૂચમાં પાંચ બેઠકમાંથી 4 બેઠક પર ભાજપ અને 1 બેઠક પર BTP આગળ

– 10: 17 am: સુરેન્દ્રનગરમાં સૌથી વધુ મત નોટામાં પડ્યા

– 10: 16 am: સુરત પશ્ચિમ બેઠક પરથી ભાજપના પૂર્ણેશ જોશી 23000 મતથી આગળ

– 10:15 am: ધોળકા બેઠક પરથી ભાજપના ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા 2000 મતથી આગળ

– 10: 14 am : રાજકોટ બેઠક પરથી ભાજપાના જયેશ રાદડિયા 14000 મતથી આગળ

– 10: 13 am: શેરબજારમાં સ્થિતિ પલટાઇ, સેન્સેક્સમાં 200 પોઇન્ટનો ઉછાળો નોંધાયો

– 10: 10 am: સુરતની મજૂરા બેઠક પરથી હર્ષ સંઘવી 18000 મતથી આગળ

– 10: 08 am: મહેસાણાની 5 બેઠક પર ભાજપ, 2 બેઠક પર કૉંગ્રેસ આગળ

– 10: 07 am: ભાવનગર પૂર્વ બેઠક પરથી ભાજપાના વિભાવરીબેન દવે પાછળ

– 10: 06 am: BJP 102, કૉંગ્રેસ 76, અપક્ષ 4 બેઠક પર આગળ

– 10: 02 am: ખેડાની ઠાસરા અને કપડવંજ બેઠક પર કૉંગ્રેસ આગળ

– 10:00 am: દ્વારકાની ખંભાળિયા બેઠક પરથી વિક્રમ માડમ 11000 મતથી આગળ

– 9: 58 am: મહેસાણામાં નિતિન પટેલ 3000 મતથી આગળ

– 9: 57 am: વડોદરાની તમામ બેઠકો પર ભાજપ આગળ

– 9: 56 am: ભિલોડામાં ભાજપાના પી.સી.વરંડા પાછળ

– 9: 55 am: મહેસાણામાં નિતિન પટેલ 1000 મતથી આગળ

– 9: 53 am: ભાવનગર પૂર્વ બેઠક ભાજપના વિભાવરીબેન આગળ

– 9: 52 am: ભાજપ 95, કૉંગ્રેસ 83, અપક્ષ 4 બેઠક પર આગળ

– 9: 51 am: ખેડા જિલ્લાની નડિયાદ બેઠક પર ભાજપના પંકજ દેસાઇ 18000 મતથી આગળ

– 9:50 am: સુરતમાં 12 બેઠકમાંથી 7 બેઠક પર ભાજપ, 5 બેઠક પર કૉંગ્રેસ આગળ

– 9: 48 am: નીતિન પટેલ 3000 મતથી આગળ

– 9: 46 am: ત્રીજા રાઉન્ડમાં સીએમ રૂપાણી 7600 મતથી આગળ

– 9: 45 am: ભાજપા 100, કૉંગ્રેસ 88, અન્ય 2 બેઠક પર આગળ

– 9: 41 am: BJP 94 બેઠક, કૉંગ્રેસ 84 બેઠક પર આગળ

– 9: 40 am: સાબરકાંઠાની ખેડબ્રહ્મા બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના અશ્વિન કોટવાલ આગળ

– 9: 38 am: ધોરાજી બેઠક પર પાસમાંથી કૉંગ્રેસમાં ગયેલા નલિન કોટડિયા 1800 મતથી આગળ

– 9: 36 am: ભાવનગરની મહુવા બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર કનુભાઇ કલસરિયા આગળ

– 9: 35 am: મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી 7000 વોટથી આગળ

– 9:34 am: BJP 94, કૉંગ્રેસ 84 બેઠક પર આગળ

– 9:33 am: મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી 1800 વોટથી આગળ

– 9:32 am: વડોદરાની ત્રણ બેઠક પર ભાજપાના ઉમેદવાર આગળ

– 9:31 am: અમદાવાદની વટવા બેઠક પરથી ભાજપાના પ્રદીપસિંહ જાડેજા 70000 વોટથી આગળ

– 9: 30 am: કૉંગ્રેસ અને ભાજપા વચ્ચે જબરદસ્ત ટક્કર

– 9: 28 am: BJP 90, કૉંગ્રેસ 86, અન્ય 2 બેઠક પર આગળ

– 9:27 am: BJP 84, કૉંગ્રેસ 88 સીટ પર આગળ

– 9: 24 am: તાપીની બંને બેઠક પરથી કૉંગ્રેસ આગળ

– 9: 23 am: મહેસાણા બેઠક પરથી નીતિન પટેલ 3000 વોટથી પાછળ

– 9: 22 am: ડભોઇથી કૉંગ્રેસના સિદ્ધાર્થ પટેલ આગળ

– 9: 21 am: કૉંગ્રેસ 90 અને ભાજપા 78 બેઠક પર આગળ

EC Official Trends for #GujaratElection2017: BJP leading on 37 seats, Congress on 30 seats. pic.twitter.com/wf6WOTM3uw — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 9:19 am: ભારતીય શેરબજારમાં ખૂલતાની સાથે ગાબડું, સેન્સેક્સમાં 539 પોઇન્ટ અને નિફ્ટી 217 અંક તૂટ્યો, ગુજરાતની કંપનીઓની શેર ખૂલતા બજારે તૂટ્યા

– 9:18 am: પોરબંદર બેઠક પરથી કૉંગ્રેસના અર્જુન મોઢવડિયા આગળ

– 9:14 am: ભાજપાના પુરષોતમ સોલંકી આગળ

– 9:13 am: ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક પરથી ભાજપાના પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુભાઇ વાઘાણી પાછળ

– 9:11 am: કૉંગ્રેસ 88 ભાજપા 80 બેઠક પર આગળ

– 9:11 am: રાજકોટ પશ્ચિમથી વિજય રૂપાણી 800 મતથી પાછળ

– 9:10 am: જમાલપુર બેઠક પરથી ભાજપના ભૂષણ ભટ્ટ પાછળ

– 9: 09 am: જૂનાગઢ જિલ્લાની જૂનાગઢ બેઠક પર ભાજપના મહેન્દ્ર મશરૂ પાછળ

– 9:07 am: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પાંચે પાંચ બેઠક પર કૉંગ્રેસ આગળ

– 9:06 am: અમરેલી જિલ્લાની પાંચે પાંચ બેઠક પર કૉંગ્રેસ આગળ

#UttarPradesh Supporters perform 'Havan' in #Varanasi as counting of votes continues for Gujarat and Himachal Pradesh assembly elections pic.twitter.com/V5yOEgOo71 — ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2017

– 9:05 am: ગોંડલ BJPના ગીતા બા જાડેજા આગળ

– 9:04 am: મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પાછળ ચાલી રહ્યા છે, કૉંગ્રેસના ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરૂ આગળ

– 9:03 am: કૉંગ્રેસ-ભાજપ વચ્ચે કાંટાની ટક્કર, BJP 88, કૉંગ્રેસ 80, અન્ય 2 પાછળ

– 9:02 am: કચ્છના માંડવીથી કૉંગ્રેસના શક્તિસિંહ ગોહેલ 1300 મતથી પાછળ

– 9:00 am: ભાજપ 88, કૉંગ્રેસ 72, અન્ય 2 બેઠક પર આગળ

– 8: 58 am: રાજકોટની જસદણ બેઠક પરથી ભાજપના ભરત બોઘરા પાછળ

– 8:57 am: સિદ્ધપુર બેઠક પરથી ભાજપના જયનારાયણ વ્યાસ પાછળ

– 8:54 am: બોટાદથી ભાજપના સૌરભ પટેલ પાછળ

– 8:53 am: ભાજપ 97, કૉંગ્રેસ 63, અન્ય 2 બેઠક પર આગળ

– 8:52 am: ભાજપ 94 અને કૉંગ્રેસ 58 બેઠક પર આગળ

– 8: 46 am: કચ્છની માંડવી બેઠક પરથી કોંગ્રેસના શક્તિસિંહ પાછળ

– 8: 45 am: અમદાવાદની ઠક્કરબાપાનગર બેઠક પર EVMમાં ખામી સર્જાઈ, ટેક્નિકલ ટીમને કામે લગાડાઈ

– 8: 40 am: પોરબંદરની કુતિયાણા બેઠક પર કાંધલ જાડેજા આગળ

– 8: 38 am: અમદાવાદ વટવા બેઠક પરથી પ્રદીપસિંહ જાડેજા આગળ

– 8: 37 am: BJP 75 અને કૉંગ્રેસ 45 બેઠક પર આગળ

– 8: 36 am: મહેસાણા બેઠક પરથી ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ પાછળ

– 8: 35 am: અરવલ્લી જિલ્લાની બાયડ બેઠક પરથી ભાજપાના ઉમેદવાર આગળ

– 8: 34 am: ભાવનગરમાં જીતુભાઇ વાઘાણી આગળ

– 8: 33 am: સુરત જિલ્લાની 16 બેઠકમાંથી 10 બેઠક પર ભાજપ આગળ

– 8:32 am: BJP 60 , કૉંગ્રેસ 40 પર આગળ

– 8: 31 am: મોટાભાગે બેલેટ પેપરની મતગણતરી પૂર્ણ, ઇવીએમની ગણતરીનો પ્રારંભ

– 8: 30 am: BJP 55 બેઠક, કૉંગ્રેસ 35 બેઠક પર આગળ

– 8: 29 am: બાપુરનગર વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં પોસ્ટલ બેઠકની મતગણતરી પૂરી, ઇવીએમની શરૂ

– 8:25 am: વડગામથી જિજ્ઞેશ મેવાણી પાછળ

– BJP 45 કૉંગ્રેસ 30 બેઠક પર આગળ

– ભાજપા 35 કૉંગ્રેસ 30 બેઠક પર આગળ

– નડિયાદ બેઠક પર ભાજપના પંકજ દેસાઇ આગળ

– BJP 25, કૉંગ્રેસ 24 બેઠક પર આગળ

– ભાજપા 20 બેઠક પર કૉંગ્રેસ 12 બેઠક પર આગળ

#GujaratElection2017 Counting of votes for all the 182 assembly seats of the state to begin at 8 AM, Visuals from a counting center in #Ahmedabad pic.twitter.com/GAqY4QlfSC — ANI (@ANI) December 18, 2017

– 4 બેઠક પર ભાજપ અને 1 બેઠક પર કૉંગ્રેસ આગળ

– ઘાટલોડિયા બેઠક પર ભાજપાના ભુપેન્દ્ર પટેલ આગળ

– ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ હાલ આગળ દેખાઇ રહ્યા છે

-8:02 am: રાજકોટ પશ્ચિમ બેઠકથી મુખ્યમંત્રી વિજયરૂપાણી આગળ

– 8:00 am: બેલેટ પેપરની મતગણતરી શરૂ

Officials at counting centre set up in Ahmedabad's Gujarat College open ballot boxes as counting of votes begins #GujaratElection2017 pic.twitter.com/Jq6NJRkZVc — ANI (@ANI) December 18, 2017



– રાજ્યના 33 જિલ્લામાં 182 સીટ માટે ૩૭ કેન્દ્રો પર મતગણતરી હાથ ધરાશે

– સરકાર રચવા સ્પષ્ટ બહુમતી માટે કોઈપણ પક્ષે 182 પૈકી 92 બેઠકો જીતવી પડશે

– ગુજરાતમાં બે તબક્કાનાં મતદાનમાં સરેરાશ 68.41 ટકા મતદાન થયું હતું. પહેલા તબક્કામાં ૮૯ સીટો માટે ૬૬.૭૫ ટકા અને બીજા તબક્કામાં ૧૪ જિલ્લામાં ૯૩ બેઠકો માટે ૬૯.૯૯ ટકા મતદાન થયું હતું. ૨૦૧૨માં સરેરાશ ૭૧.૩ ટકા મતદાન થયું હતું

ચૂંટણી પંચના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે કુલ 37 મતગણતરી કેન્દ્રો ખાતે કુલ 2,500 જેટલાં ટેબલ લગાવવામાં આવ્યાં છે. દરેક બેઠક માટે જ્યાં મોટો હોલ છે ત્યાં 14 ટેબલ અને નાનો હોલ છે ત્યાં 10 ટેબલ લગાવવામાં આવ્યાં છે. રાજ્યમાં મતગણતરીના અંદાજે 3,600 રાઉન્ડ થશે. દરેક વિધાનસભામાં જેટલાં મતદાન કેન્દ્રો હશે તેનો 14 વડે ભાગાકાર કરતાં જે આંક મળશે તેટલાં રાઉન્ડ મતગણતરીનાં થશે. દા.ત. 250 બૂથ હોય તો લગભગ 18 રાઉન્ડ થશે. સૂત્રો કહે છે કે, 18 થી માંડીને 30 સુધી મહત્તમ રાઉન્ડ થશે. આશરે 10 હજારથી વધુ કર્મચારીઓ મતગણતરીમાં રોકાયેલાં છે.

ભાજપ 182 ઉપર તો કોંગ્રેસ 176 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી લડે છે

ગુજરાતમાં 9મીએ પ્રથમ તબક્કામાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની 89 બેઠકો માટે તથા 14મીએ બીજા તબક્કામાં અમદાવાદ શહેર જિલ્લા સહિત ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતની 93 બેઠકો માટે એમ કુલ 182 વિધાનસભા સીટ માટે મતદાન યોજાયું હતું, જેમાં સત્તાધારી પાર્ટી ભાજપ એકલે હાથે બધી બેઠકો ઉપર ચૂંટણી લડી રહી છે. જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ એકલે હાથે 176 બેઠકો ઉપર ચૂંટણી લડી રહ્યો છે. કુલ 851 ઉમેદવારો ચૂંટણી જંગમાં છે.