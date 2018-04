રોકડાની અછત મુદ્દે ગુજરાત સરકારે કર્યું હતું RBIને એલર્ટ

નોટબંધી બાદ ફરી એક વખત રોકડની અછતને લઈને દેશના કેટલાંક રાજ્યમાં કેશ માટેનો કકળાટ ઊભરી આવ્યો છે. એક તરફ સરકાર અને RBI સ્થિતિનો ઉકેલ લાવવા પ્રયત્નશીલ છે બીજી તરફ સામાન્ય પ્રજા એટીએમના ધક્કા ખાઈ રહી છે. ભારતીય રિઝર્વ બેન્કને ગુજરાત સરકારની ચેતવણીને ધ્યાને લીધી હોત તો આજે આ સ્થિતિ ન થઈ હોત.

ગુજરાત સરકારે રોકડની અછત સર્જાય તે પહેલાં હાલ સ્થિતિનો અંદાજ RBIને આપ્યો હતો. ગુજરાતે RBIને એલર્ટ આપ્યું હતું કે, જેમાં કેન્દ્રીય બેન્કની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે કેશ સપ્લાય વધારવા પર ભાર મૂક્યો હતો. ગુજરાતમાં કેટલીય બેન્કમાં રોકડની અછતની ફરિયાદો ઊઠી છે. આ કેશ અછત વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે ખાતરી આપી છે કે, દેશમાં ચલણી નોટની કોઈ અછત નથી. સરકાર પાસે હજુ 2 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. છેલ્લાં 15 દિવસમાં રૂ. 500ની નવી નોટનું પ્રિન્ટિગનું કામ વધારી દેવામાં આવ્યું છે.

મંગળવારે સાંજે RBI તરફથી કહેવામાં આવ્યુંકે, મીડિયા તરફથી એવો રિપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, દેશના કેટલાંક ભાગોમાં ચલણી નોટોની અછત થઈ રહી છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. RBI વોલ્ટસમાં અને કરન્સી ચેસ્ટ્સમાં પણ પૂરતાં પ્રમાણમાં કેશ રહેલી છે. તેમ છતાં પણ ચારેય પ્રેસમાં પ્રિંટિંગનું કામ ઝડપી કરી દેવામાં આવેલ છે. હાલમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, આંધ્ર પ્રદેશ, તેલંગાણા મધ્યપ્રદેશ સહિત ઘણાં રાજ્યોમાં કેશની અછત જોવા મળી રહી છે.

The shortage may be felt in some pockets largely due to logistical issues of replenishing ATMs frequently and the re-calibration of ATMs still underway. RBI is closely monitoring both these aspects: Reserve Bank of India

