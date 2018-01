VIDEO: હરભજન સિંહે એરહોસ્ટેસની ખોલી પોલ, યાત્રીઓનું ભોજન ચોરીછૂપીથી ખાઈ રહી હતી

ભારતના સૌથી સફળ ઓફ સ્પિનરમાંથી એક હરભજન સિંહે ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. આ વીડિઓમાં એરલાઇન્સ સ્ટાફની હરકત સામે લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. વીડિયોમાં પ્લેનનો સ્ટાફ યાત્રીઓ માટે આપવામાં આવતા ભોજનનો ટેસ્ટ કરી રહ્યો છે.

જેની પર ભજ્જીએ લખ્યુ- જો તમને પ્લેનમાં સફર દરમિયાન ઓછુ ચિકન ખાવા મળે છે તો એમ ન વિચારો કે એરલાઇન્સ કોસ્ટ કટિંગ પર છે. તેનું કારણ બીજુ પણ હોઇ શકે છે? જો કે એ સ્પષ્ટ નથી કે આ વીડિયો હરભજને ખુદ બનાવ્યો છે કે સોશિયલ મીડિયામાંથી લીધો છે.

If you get less chicken on your plane, don’t think the airline is cost-cutting. Maybe something else 😆 🤪👇 pic.twitter.com/a1fLAvKJ39 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 12, 2018

હરભજને લખ્યું કે, જો તમને વિમાનમાં મળતા ફૂડમાં ચિકન મળે છે તો સમજો કે આ એરલાઈન દ્વારા કરવામાં આવતી કોસ્ટ-કટિંગ છે. બની શકે તેનું કારણ બીજું કંઈ હોય.

Yes 😂😂😂

Sometimes i did it too when guests are at home 😊😊😊

And you bhajji? — Shahzad gori (@sgreatgori) January 12, 2018

Oh dear, glad she likes the food!! Usually the food is tasteless on a plane unless you travel first class! — Rajesh Solanki (@untouchables29) January 12, 2018

તમને જણાવી દઈએ કે આ ઉરૂમકી એરલાઈનની એરહોસ્ટેસ છે. આ વીડિયો 30 ડિસેમ્બરે વાઈરલ થયો હતો. જે બાદ એરલાઈને એરહોસ્ટેસને સસ્પેન્ડ કરી તપાસના આદેશ આપ્યા હતા. 7 જાન્યુઆરીએ એરલાઈને નિવેદન જારી કરીને પુષ્ટિ કરી હતી કે આ એરહોસ્ટેસ તેમની જ એરલાઈન્સની છે.

I don’t care because I am vegetarian. — Nirmal singh (@nirmal3276) January 12, 2018

Also airline’s fault not giving these girls enough food during shift to keep them skinny:) — kush (@ku5h86) January 12, 2018

જાણવામાં આવ્યું હતું કે એરહોસ્ટેસને યાત્રીઓને એઠું નહોતું કર્યું, પરંતુ તેમણે બચેલો ખોરાક ખાધો હતો. અમારી કંપનીના નિયમોને તોડવાના આરોપમાં એરહોસ્ટેસને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવી છે. આટલું જ નહીં નિવેદનમાં કહેવાયું હતું કે, એરહોસ્ટેસે માત્ર મનોરંજન માટે પોતાના ખોરાક ખાતો વીડિયો બનાવડાવ્યો હતો.

Haha Bhai @harbhajan_singh. That's the reason why they were sleeping after eating delicious 🐔 — Sidhartha Kumar A.S (@sidhartha_a) January 12, 2018

Sahi pakde hai… — Aseem Mathur (@aseemgroup) January 13, 2018

ભારતીય ટીમના ઓફ સ્પિનર દ્વારા ટ્વિટર પર શેર કરવામાં આવેલા આ વીડિયો પર ઘણા યુઝર્સ પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે અને એરહોસ્ટેસનો મજાક ઉડી રહ્યો છે.