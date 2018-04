હસીન જ્હાં મામલે મોહમ્મદ શમીને પૂછપરછ માટે કોલકત્તામાં જ રોકવામાં આવ્યો

ટીમ ઇન્ડિયાના બોલર મોહમ્મદ શમીની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થઇ રહ્યો છે. ઘરેલુ હિંસાના આરોપસર કોલકાતા પોલીસે શમી સામે સમન્સ પાઠવ્યું છે અને પોલીસે પૂછપરછ માટે બોલાવ્યો છે. થોડા દિવસો પહેલાં શમીના ફેસબુક ચેટના સ્ક્રીન શોટ સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ થયા હતા. જેના પર શમીએ એક પોસ્ટ કરી હતી.

આ અંગે શમીએ જણાવ્યું હતું કે, કોઇ પરિવારને તોડી રહ્યું છે. આ મામલે તેને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી સાથે મુલાકાત કરી હતી અને મદદ માટેની વાત કરી હતી. હસીને શમી પર આરોપ મૂકયા છે કે, શમીના અન્ય યુવતી સાથે શારીરિક સંબંધો છે. જેને લઇને જાનથી મારી નાખવાની તેને ધમકીઓ મળતી હતી. પરિવારજનો ઝેર આપીને મારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા.

Kolkata Police has summoned Mohammad Shami tomorrow at 2 pm for interrogation after his wife Hasin Jahan had filed a domestic abuse complaint against him (file pics) pic.twitter.com/1vRF91BllI

