VIDEO: વિજય માલ્યા સામેના  પ્રત્યાર્પણ કેસની  સુનાવણીનો પુનઃઆરંભ

ઉદ્યોગપતિ વિજય માલ્યાના ભારતમાં પ્રત્યાર્પણ અંગેના કેસની સુનાવણીનો પુનઃઆરંભ થઈ ગયો છે. માલ્યાએ તેમની એરલાઈન્સ કિંગ ફિશર માટે રૂ. 9000 કરોડની બેન્કો પાસેથી લોન લીધી હતી અને બેન્કોનું આ લેણું ચુકવ્યા વિના તેઓ લંડન ભાગી ગયા હતાં.

#WATCH #VijayMallya says, I am not the decision maker. I will follow the proceedings, ahead of appearing before London's Westminster Court in connection with extradition case pic.twitter.com/adebdgf666

— ANI (@ANI) December 4, 2017