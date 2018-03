અરૂણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં ભારે હિમવર્ષા, 680 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા

જ્યારે એક તરફ ગુજરાત અને તેની આજુબાજુમાં ગરમીની અસર શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે અરૂણાચલ પ્રદેશના તવાંગમાં સોમવારથી ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે. હિમવર્ષાના કારણે સેલા ઘાટમાં મુસાફરો અને સ્થાનિક લોકો સહિત આશરે 680 લોકો અને 320 વાહનો ફસાયેલા હતા. તેમને કાઢવા માટે સેનાની મદદ લેવામાં આવી અને ગઈકાલે મોડી સાંજથી બચાવનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જે આખી રાત ચાલ્યું હતું.

તવાંગમાં સોમવારે બપોર સુધીમાં 2 ફૂટ હિમવર્ષા થઈ ચુકી હતી. આ દરમિયાન અહીરગઢ અને સેલા ઘાટ વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં વાહનો ફસાઈ ચુક્યા હતા. તેમજ આ વિસ્તારમાં તાપમાન પણ શૂન્યથી પણ નીચે જતું રહ્યું છે.

Nearly 680 people including locals & tourists were rescued by the Army near Sela Pass (Tawang) in #ArunachalPradesh yesterday. They were stuck there due to heavy snowfall. pic.twitter.com/O8e5BTGaAp

