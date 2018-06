ભૈયુજીએ મરતા પહેલા કરી ધડાધડ 6 ટ્વિટ, અંતિમ ફેસબુક પોસ્ટમાં આપ્યો આવો સંદેશ

પોતાને ગોળી મારી આત્મહત્યા કરનારા આધ્યાત્મિક ગુરૂ અને સામાજીક કાર્યકર્તા ભૈયુજી મહારાજની રાજકારણમાં સારી એવી પહોંચ હતી. આ ઉપરાંત તેમણે સામાજીક ક્ષેત્રે પણ ખુબ જ કામ કર્યાં છે. તેમણે આત્મહત્યા કર્યાના ચાર કલાક પહેલા તેમના સત્તાવાર ફેસબુક પેજ પર પોસ્ટ કરી હતી. જેમાં તેમણે અર્થવ્યવસ્થા અને કૃષિ ક્ષેત્રે સુધાર બાબતે લખ્યું. તેમણે 1257 તળાવોના નિર્માણની જાણકારી આપી હતી.

આ ઉપરાંત ભૈયુજી મહારાજે એક પછી એક એમ ધડાધડ 6 ટ્વિટ પણ કર્યાં હતાં. પોતાના અંતિમ ટ્વિટમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, માસિક શિવરાત્રીને ‘મહાશિવરાત્રી’ કહે છે. બંને પંચાંગોમાં આ ચંદ્ર માસની નામાકરણ પ્રથા છે, જે તેને જુદી કરે છે. હું તમામ ભક્તગણોને આ પાવન દિવસના અભિનંદન અને શુભકામનાઓ આપું છું.

Padma Vibhushan #GopinathKaviraj was a Sanskrit-Tantra scholar, Indologist and philosopher. First appointed in 1914 a librarian, he was the Principal of Gov.Sanskrit College, Varanasi. today, I tribute on his death anniversary. @Javedakhtarjadu @rahatindori @myogiadityanath pic.twitter.com/1DG4ZC5vFE

My best wishes to Shri @nstomar Ji on his birthday,current Minister of #RuralDevelopment, Panchayati Raj and Mines. May God bless you with a long and prosperous life and may you continue to work towards empowering every Indian @narendramodi @ChouhanShivraj @PrakashJavdekar pic.twitter.com/y1uoiiW2XL

