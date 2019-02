‘Gully Boy’ રણવીર સિંહનો ફેન થયો આ હોલિવુડ એક્ટર, વીડિયોમાં કહ્યું એવું…

જોયા અખ્તરના નિર્દેશનમાં બનેલી ફિલ્મ ‘ગલી બોય’ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર ઘણું સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. રિપોર્ટ મુજબ ફિલ્મે અત્યાર સુધી લગભગ 32.50 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી લીધી છે. ક્રિટિક્સ પણ આ ફિલ્મના ખૂબ વખાણ કરી રહ્યાં છે. દેશમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ રણવીર સિંહના કામની પ્રશંસા થઈ રહી છે. રણવીર સિંહની એક્ટિંગ જોઈને હવે હોલિવુડ એક્ટર અને રેપર વિલ સ્મિથ પણ તેના ફેન થયા છે અને ઘણા વખાણ કર્યા છે.

રિપોર્ટ મુજબ હોલિવુડ એક્ટર વિલ સ્મિથે ક્હ્યું કે,‘રણવીર બધાઈ હો, ગલી બોય સાથે તમે જે કરી રહ્યા છો તે મને પસંદ આવ્યું. મારા માટે સ્કૂલ હિપ હોપ અહીં છે. જ્યાં સંપૂર્ણ દેશનો હિપ હોપ જોઈ રહ્યો છું. મને સારું લાગી રહ્યું છે. તમને શુભકામનાઓ.’ આનો એક વીડિયો પર વાયરલ થયો છે જેમાં વિલ સ્મિથ આ વધી વાતો કરી રહ્યા છે. રણવીર સિંહના ફેન ક્લબે ટ્વિટર એકાઉન્ટથી આ વીડિયોને શેયર પણ કર્યો છે.

“ Yo Ranveer congrats man I am loving what you’re doing with Gullyboy for me old school hip hop here seeing hip hop all over the world like that I am loving it man congrats “ – Will Smith to Ranveer Singh

–

OMGGGG!!!!! 😍♥️♥️ pic.twitter.com/AzZWjDmZLk

— RanveerSingh TBT💗 (@RanveerSinghtbt) February 16, 2019