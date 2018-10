રાજનાથ સિંહે #MeToo અભિયાનના બહાને કોંગ્રેસની જબ્બર ઠેકડી ઉડાડી

હાલ દેશમાં મહિલાઓ સેલિબ્રિટીઓ પોતાના પર થયેલા શારીરિક શોષણ અને અત્યાચારોને વાચા આપતું #MeToo અભિયાન ચલાવી રહી છે. હવે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથ સિંહે #MeToo અભિયાનનો ઉલ્લેખ કરીને કોંગ્રેસની આકરી ટીકા કરી છે.

રાજનાથ સિંહે કોંગ્રેસમાં શામેલ થનારા નેતાઓ પર પણ નિશાન તાક્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ સાથે જે કોઈ પણ ગયું, તેને દુનિયાની કોઈ જ તાકાત બચાવી શકી નથી.

#WATCH: Home Minister Rajnath Singh says, "baad mein kahin aise haalat na ho jaayein, saari vipakshi partiyan aapas me gathbandhan kar lein aur fir bad mein jab Congress se wo dhoka kha jaayein, to me #MeToo campaign chalane ke liye majboor ho jaayein" pic.twitter.com/F3X86HfrlR

— ANI (@ANI) October 27, 2018