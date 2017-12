હિમાચલ પ્રદેશ : પ્રેમ કુમાર ધૂમલે ભાજપની જીતની મજા બગાડી

ભાજપે 44 બેઠકો પર કર્યો કબજો, હજી 13 બેઠકો પર આગળ

હિમાચલ પ્રદેશમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર પ્રેમ કુમાર ધૂમલ હાર્યા

પ્રેમ કુમારે ભાજપનીએ મજા બગાડી

PM નરેન્દ્ર મોદીની ટ્વિટ – GSTની જીત, દેશની જીત, કોંગ્રેસની હાર, અધર્મીની હાર

ભાજપની જીતથી હિમાચલ પ્રદેશમાં ઉત્સવ, ફાફડા-ઢોકળાની જયાફત ઉડી

હિમાચલ પ્રદેશમાં ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમત લગભગ નિશ્ચિત

Personal loss is not of much importance.The gain that victory has brought to state BJP is important. Thankful to people of the state for voting for BJP. In politics, sometimes one wins, sometimes one loses. I was not expecting to lose, I will do an analysis: PK Dhumal #Himachal pic.twitter.com/7UrumoxVhp — ANI (@ANI) December 18, 2017

I'll always stand with govt, whichever party it might be of, & serve people. As a son I am sad we couldn't make it possible for him (Virbhadra Singh) to become the CM 7th time. We'll analyse our drawbacks in meeting: Vikramaditya Singh, leading in Shimla Rural #HimachalElections pic.twitter.com/GEV1CTnQfQ — ANI (@ANI) December 18, 2017

The 2/3rd lead in Himachal Pradesh shows that people there want to join PM Narendra Modi in the journey to development: Amit Shah, BJP President #HimachalResults pic.twitter.com/bvySqJyFBZ — ANI (@ANI) December 18, 2017

આ નેતાઓની પ્રતિષ્ઠા દાવ પર

I accept the victory of BJP. I, being the CM, take full responsibility of our performance here. I hope Vikramaditya (Singh) keeps winning in future, like he won today: Virbhadra Singh #HimachalPradesh pic.twitter.com/ImNkW32qdy — ANI (@ANI) December 18, 2017

મુખ્યમંત્રી વીરભદ્ર સિંહ, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી પ્રેમ કુમાર ધૂમલ, કોંગ્રેસ સરકારના મંત્રી મુકેશ અગ્નિહોત્રી, ઠાકુર સિંહ ભરમૌરી, પ્રકાશ ચૌધરી, ઠાકુર કૌલ સિંહ, સુધીર શર્મા, ધની રામ શાંડિલ, જીએસ બાલી, પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સુખવિંદર સિંહ સુખ્બૂ, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રિય સચિવ આશા કુમારી, યુવા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ વિક્રમાદિત્ય સિંહ, ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓમાં રવિંદ્ર રવિ, ઠાકુર ગુલાબ સિંહ, જયરામ ઠાકુર, સરવીણ ચૌધરી, ઠાકુર મહેન્દ્ર સિંહ, કિશન કપૂર, પ્રદેશ અધ્યક્ષ સતપાલ સિંહ સત્તીની શાખ દાવ પર છે.

हिमाचल प्रदेश में लहराया कमल, विकास की हुई भव्य जीत। — Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2017

હિમાચલ પ્રદેશમાં યોજાયેલી વિધાનસભાની ચૂંટણીની આજે સોમવારે સવારે 8 વાગ્યે મતગણતરી હાથ ધરાશે અને પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યાં છે જેમાં ભાજપ આગળ ચાલી રહી છે. હિમાચલ પ્રદેશ કોંગ્રેસની સરકાર છે. જે સત્તા જાળવી રાખવાના તો ભાજપ રાજ્યમાં સત્તા હાંસલ કરવા માટે જીતના દાવા-પ્રતિદાવા કરી રહ્યા છે. બીજી બાજુ આજે ગુજરાત વિધાનસભાનાં પરિણામો પણ જાહેર થવા જઈ રહ્યાં છે.

Himachal CM Virbhadra Singh's son Vikramaditya leading by 1316 votes in Shimla Rural #HimachalPradeshElections2017 — ANI (@ANI) December 18, 2017

EVMs opened at a counting centre in Shimla's Kasumpati as counting of votes continues #HimachalPradeshElections pic.twitter.com/rsid3L2xgd — ANI (@ANI) December 18, 2017

ભાજપ અને પીએમ મોદી માટે પ્રતિષ્ઠાનો જંગ બની રહેશે જ્યારે કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી માટે તે લિટમસ ટેસ્ટ પુરવાર થશે. જો ભાજપને બહુમતી મળશે તો સત્તા પરિવર્તન થશે જ્યારે કોંગ્રેસ જીતશે તો રાજ્યમાં સત્તાનું પુનરાવર્તન થશે. હિમાચલ પ્રદેશમાં ૯મી નવેમ્બરે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ૭૫.૨૮ ટકા મતદાન થયું હતું. હિમાચલ પ્રદેશમાં કુલ 68 વિધાનસભા બેઠકો છે. સત્તાનું સુકાન કોંગ્રેસના વીરભદ્રસિંહ કે ભાજપના ધૂમલના હાથમાં તેનો ફેંસલો સોમવારે થશે.