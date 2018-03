નરેશ અગ્રવાલની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી વિશે જયા બચ્ચનને કહ્યું કંઇક આવું

સમાજવાદી પાર્ટી (સપા)માંથી ભાજપમાં જોડાતા જ નરેશ અગ્રવાલે જયા બચ્ચન પર વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપતા બરાબર ઘેરાયા છે. જયા બચ્ચને નરેશ અગ્રવાલની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. જયા બચ્ચને કહ્યું કે હું એક જિદ્દી સ્ત્રી છું, હું જવાબ આપીશ નહીં.

I am a stubborn lady, I will not answer: Jaya Bachchan on Naresh Agarwal's comment on her('Films mein kaam karne wali se meri hesiyat kardi gayi, unke naam par humara ticket kataa gaya, maine isko bhi bahut utchit nahi samjha') pic.twitter.com/rMocHZSlSA

