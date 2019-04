અડધી રાત્રે MP CMના OSDને ત્યાં ત્રાટક્યું IT, બેગો ભરી ભરીને રૂપિયાના બંડલો મળ્યા

ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની એક મોટી કાર્યવાહીમાં મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીના OSD (ઓફિસ ઓન સ્પેશ્યલ ડ્યુટી) પ્રવીણ કક્કડના ઘરે દરોડા પાડ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સના મતે કક્કડની વિરૂદ્ધ કેટલાંય કેસની તપાસ ચાલી રહી હતી. આપને જણાવી દઇએ કે વિભાગે મોટા સ્તર પર કાર્યવાહી કરતાં મધ્યપ્રદેશ, ગોવા અને દિલ્હીમાં અંદાજે 50 જગ્યા પર દરોડા પાડ્યા છે જેમાં 300 અધિકારી લાગી ગયા છે.

Indore: Visuals from official premises of Praveen Kakkar, OSD to Madhya Pradesh CM, where income-tax officials are conducting a raid. pic.twitter.com/fWoOS4qT4o

વહેલી સવારે જ દરોડા

મુખ્યમંત્રી કમલનાથના OSD કક્કડના ઇન્દોરના વિજયનગર સ્થિત ઘરમાં રવિવાર સવારે દરોડા પાડ્યા. નવી દિલ્હીથી ઇન્કમટેક્સ વિભાગની ટીમ સવારે 3 વાગ્યે તેમના ઘરે પહોંચી ગઇ હતી. ટીમની સાથે સીઆરપીએફની ફોર્સ પણ હાજર હતી. વહેલી સવારે 3 વાગ્યાથી તેમના ઘરે દરોડ પાડવાનું શરૂ કરી દીધું અને જે વસ્તુને લઇ ટીમને શંકા હતી તેની તપાસ ચાલી રહી છે.

Pictures provided by Income-Tax Sources of cash recovered during raid at residential premises of Prateek Joshi in Bhopal, Madhya Pradesh. I-T searches are underway at 50 locations including Indore, Bhopal, Goa and Delhi. pic.twitter.com/TAMe4J1Nii

— ANI (@ANI) April 7, 2019