કાસગંજ હિંસા: ‘મૃત’ રાહુલ મીડિયા સામે આવતા ખળભળાટ, કર્યા ચોંકાવનારા ખુલાસા

ગણતંત્ર દિવસના અવસર પર ઉત્તરપ્રદેશમાં કાસગંજમાં ભડકેલી હિંસાની વચ્ચે અફવાઓના હાથે ‘મૃત્યુ’ પામેલ રાહુલ ઉપાધ્યાય આખરે સામે આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે સોશ્યલ મીડિયા પર ચાલી રહેલ તેના મરવાના સમાચાર ધડમૂળથી ખોટા છે. મીડિયા સાથે વાત કરતાં તેણે પોતાના મોતની અફવાનું સત્ય બધાની સામે મૂકયું.

One of my friends informed me of rumours on social media about me getting killed during #KasganjClashes, but I was not present in #Kasganj at the time of riots. I had gone to my village. I am absolutely fine:Rahul Upadhyay, the news of whose death was doing rounds in social media pic.twitter.com/ENj14gDbaW

— ANI UP (@ANINewsUP) January 30, 2018