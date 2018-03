‘કાર્તિ ચિદમ્બરમે પાસવર્ડ માંગવા પર એકદમ ઉતરતી કક્ષાના શબ્દો વાપર્યા’

INX મીડિયા કેસમાં લાંચ લેવાના આરોપી કાર્તિ ચિદમ્બરમના રિમાન્ડ વધારવાના કેસ પર સુનવણી ચાલી રહી છે. મંગળવારના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી પણ કાર્તિને રાહત મળી નથી. દિલ્હીના પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં કાર્તિના કેસની સુનવણી દરમ્યાન તેમના પિતા પૂર્વ નાણાંમંત્રી પી.ચિદમ્બરમ પણ હાજર છે. સીબીઆઈએ વધુ પૂછપરચ્છ માટે 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા.

After seizing of mobile, if the accused says "I will not give my password, you go to hell", this is also called non cooperation: Additional Solicitor General (ASG) Tushar Mehta, counsel for CBI

— ANI (@ANI) March 6, 2018