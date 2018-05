સુષ્મા સ્વરાજે માનસરોવર યાત્રીઓ માટે કર્યું મોટું કામ, શ્રદ્ધાળુઓએ માન્યો ખૂબ-ખૂબ આભાર

ચીન અધિકારીઓએ ભારતીય શ્રદ્ધાળુઓને કૈલાસ માનસરોવર તળાવમાં ડુબકી લગાવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. શ્રદ્ધાળુઓએ મંગળવારના રોજ માનસરોવર તળાવમાં ડુબકી લગાવી અને વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજનો આભાર માન્યો.

માનસરોવર તળાવમાં શ્રદ્ધાળુઓ સહિત ડુબકી લગાવ્યા બાદ પૂજારી સંજીવ કૃષ્ણ ઠાકુરે કહ્યું કે અમને આજે પવિત્ર માનસરોવર તળાવમાં ડૂબકી લગાવાની તક મળી છે, હું ભારત સરકાર અને વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજનો આભાર માનું છું.

We were allotted a designated place to take holy dip in the Mansarovar Lake, today. I would like to thank the government of India and EAM Sushma Swaraj: Devotee Sanjiv Krishan Thakur who had alleged yesterday that Chinese authorities were not allowing them to take holy dip pic.twitter.com/p17WLi8jaU

