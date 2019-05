ICC World Cup 19: કોચ રવિ શાસ્ત્રી પહોંચ્યા સાંઈના શરણમાં, બિઝનેસમેને મફતમાં આપ્યું હેલિકોપ્ટર

આઈસીસી વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયા મંગળવારે ઈંગ્લેન્ડ જવા માટે રવાના થશે. તે અગાઉ ટીમ ઈન્ડિયાના કોચ રવિ શાસ્ત્રી અને કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કર્યું હતું. બાદમાં કોચ રવિ શાસ્ત્રી અને ફિલ્ડીંગ કોચ આર. શ્રીધર શિરડી સાંઈ બાબાના ધામમાં પહોંચ્યા હતા. અને વર્લ્ડ કપ મિશન માટે આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.

ટીમ ઈન્ડિયાના ફિલ્ડીંગ કોચ આર. શ્રીધરે પોતાના ટ્વીટર એકાઉન્ટ પર મંદિર દર્શન અને હેલિકોપ્ટરની પોસ્ટ શેર કરી હતી. રેમન્ડના માલિક ગૌતમ સિંઘાનિયાએ બંનેને શિરડી જવા માટે હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. આ માટે તેઓએ ગૌતમ સિંઘાનિયાનો આભાર માન્યો હતો.

A big shout of thanks to @SinghaniaGautam for helping us seek the blessings of Shirdi Saibaba prior to our departure for the @cricketworldcup 2019. Baba's blessings to all ☘️🙏 pic.twitter.com/GaQP9RYwEu

— R SRIDHAR (@coach_rsridhar) May 21, 2019