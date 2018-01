ICICI બેંક ગ્રાહકોને આપશે 500 રૂપિયા, માત્ર કરવું પડશે ‘આ’ કામ

આઇસીઆઇસી બેંકે પોતાના ગ્રાહકો માટે એક નવી સુવિધા શરૂ કરી છે. બેંક પોતાના ગ્રાહકોને વિજળી અને પાણી જેવા બિલ ભરવા પર 500 રૂપિયાનું કેશબેક ઓફર આપી રહી છે. બેંક તરફથી આપવામાં આવેલી જાણકારી અનુસાર, તેમના ગ્રાહકો જો નેટ બેન્કીંગ અથવા બેંકની કોઇ મોબાઇલ એપ દ્વારા બિલની ચૂકવણી કરે છે તો સતત 3 બિલ જમા કરાવનારને 500 રૂપિયા સુધીનાં કેશબેકનાં હકદાર બની શકે છે.

Now, pay your bills online by registering a biller using ICICI Bank internet banking/ #iMobile app. Pay the bill for 3 consecutive months and get a cashback of ₹500! Details: https://t.co/xMA1NGNphl pic.twitter.com/KdyWDHdATd

— ICICI Bank (@ICICIBank) January 22, 2018