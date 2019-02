આંસુના એક એક ટીપાનો જવાબ લેવામાં આવશે : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી

પુલવામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં સીઆરપીએફના 40 જવાનોની શહીદી બાદ દેશભરમાં ભારે ગુસ્સો છે. આ હુમલાના તાર પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહેવાય છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મહારાષ્ટ્રના ધુળે ખાતે આયોજીત એક જનસભાને સંબોધિત કરતા ઈશારા-ઈશારામાં જ મોટો હુમલો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતની નીતિ રહી છે કે, આપણે કોઈને છેડતા નથી, પરંતુ જો કોઈ ભારતને કોઈ છેડે તો છોડતા પણ નથી.

Pulwama attack: PM Modi lauds jawans for performing duties selflessly, says all tears will be answered

