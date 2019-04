મતદાન કેન્દ્ર વિશે ખબર નથી તો મદદ કરશે સરકારની આ એપ

ભારતમાં લોકસભા ચૂંટણી યોજાઇ રહી છે. 11 એપ્રિલના રોજ પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાઇ ગયુ છે. તેમજ આવતી કાલે 15 રાજ્યોમાં 116 બેઠક પર મતદાન યોજાશે. જો તમારી ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ છે તો તમે પણ મતદાન કરી શકો છો. પરંતુ તેના માટે તમારું નામ વોટિંગ લિસ્ટમાં હોવું જરૂરી છે. જ્યાં તમારું કાયમી સરનામું હોય, ત્યાંની મતદાર યાદીમાં તમારું નોંધાયેલ હોવું જોઇએ.

મતદાન કરવા માટે તમારું નામ મતદાર યાદીમાં હોવું જરૂરી છે. આ ચૂંટણીમાં લગભગ 1.9 કરોડ એવા મતદાર છે જે પહેલીવાર વોટિંગ કરશે. એટલા માટે, પહેલાં જ જાણી લો કે તમે જે સંસદીય અને વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં આવો છો, ત્યાંની મતદાર યાદીમાં તમારું નામ છે કે નહી.

23 એપ્રિલે ગુજરાતમાં લોકસભા ચૂંટણી માટે મતદાન થશે. તમે તમારુ મતદાન કેન્દ્ર ક્યા છે તે વિશે જાણતા નથી તો મુંજાવાની જરૂર નથી. ચૂંટણીપંચે એક એવી એપ લોન્ચ કરી છે. જેની મદદથી તમે સરળતાથી મતદાન કેન્દ્ર વિશે જાણી શકો છો. આ એપનું નામ Voter Helpline. આ એપ એપસ્ટોરથી ફ્રીમા ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

સૌથી પહેલા તમારે ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી એપ Voter Helpline ને પોતાના એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલમાં ગૂગલ પ્લે-સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. એપ ડાઉનલોડ કર્યા પછી શરૂઆતી સેટિંગ્સ કર્યા પછી રજિસ્ટ્રેશન કરો.

આ એપને ઓપન કરવા પર તમારી સામે Voter, Forms, Complaint, EVM, Elections અને Result જેવા વિકલ્પ આવી જશે. એમાં તમારે Voter સિલેક્ટ કરવું પડશે, જેમાં વોટરને ‘Where is my polling Station?’ પર ટેપ કરવું પડશે. ત્યારબાદ એક પેજ પર ‘know your polling booth’ નામથી એક લિંક આવી જશે.

એની પર ક્લિક કરવા પર તમારે તમારી કેટલીક જાણકારી આપવી પડશે, જેમાં વોટરનું નામ, રાજ્ય, નિર્વાચિન ક્ષેત્ર છે. તમામ ડિટેલ ભર્યા બાદ નીચે Search નો ઑપ્શન મળશે, એની પર ટેપ કરી દો. હવે તમારી સામે વોટર સ્લિપ આવી જશે, જેમાં Polling Station ની જાણકારી આવી જશે કે તમારે વોટ નાંખવા ક્યાં જવાનું છે. આ એપ દ્વારા તમે વોટર સ્લિપને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો.

