CM કુમારસ્વામી આ શું બોલી ગયા, કર્ણાટકમાં કૉંગ્રેસ-JDSની સરકાર આ તારીખે તૂટી જશે?

કર્ણાટકમાં કૉંગ્રેસ-જેડીએસ ગઠબંધનની સરકારમાં બધું જ બરાબર ચાલી રહ્યું નથી. આવનારા દિવસોમાં બંને પક્ષોના નેતા કંઇકને કંઇક બોલી રહ્યાં છે તેના પરથી સ્પષ્ટ સંકેત મળી રહ્યાં છે કે ગઠબંધન ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે. મુખ્યમંત્રી એચ.ડી.કુમારસ્વામીએ શનિવારના રોજ કહ્યું કે સપ્ટેમ્બરમાં રાજ્યમાં નવા મુખ્યમંત્રી શપથ લઇ શકે છે. કુમારસ્વામીએ કહ્યું કે 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવા મુખ્યમંત્રી શપથ લેશે. એ અગત્યનું નથી કે હું કેટલાં સમય માટે મુખ્યમંત્રી રહું. મારા માટે મહત્વપૂર્ણ એ છેકે હું જેટલા દિવસ પણ રહું મારા કામથી મારું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરું.

મુખ્યમંત્રી કુમારસ્વામીના આ નિવેદનના ઠીક એક દિવસ પહેલાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કૉંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું હતું કે તેઓ ફરીથી મુખ્યમંત્રી બની શકે છે. હાસનની એક જનસભામાં સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે જનતાના આશીર્વાદથી એક વખત ફરીથી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બનીશ. તેમણે કહ્યું કે તેમણે ફરીથી મુખ્યમંત્રી બનતા રોકવા માટે વિપક્ષે પરસ્પર હાથ મિલાવી લીધા અને મોટાપાયા પર જાતિ કાર્ડ અને ધન બળનો સહારો લેવામાં આવ્યો. સિદ્ધારમયૈએ કહ્યું કે મેં વિચાર્યું નહોતું કે લોકો મને એક વખત ફરીથી આશીર્વાદ આપશે અને મને મુખ્યમંત્રી બનાવશે. દુર્ભાગ્યવશ, હું હારી ગયો પરંતુ આ અંત નથી. રાજકારણમાં જીત અને હાર સામાન્ય છે.

