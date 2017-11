સ્મૉગ: IMAએ આપી ચેતવણી, દિલ્હીમાં સ્કૂલો કરો બંધ, મેરેથોનને રોકી દો

ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસીએશન (આઇએમએ)એ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને સોમવારના રોજ પત્ર લખીને એરટેલ દિલ્હી હાફ મેરેથોનને કેન્સ કરવાની ભલામણ કરી છે. જો કે કેટલાંક એથલીટ્સ નક્કી કરેલ સમય પર આ આયોજનને કરવાની વકાલત કરી રહ્યાં છે. તેમનું કહેવું છે કે તેના લીધે સરકારને પોલ્યુશનમાંથી બહાર નીકળવાનું ફોકસ કરવું જોઇએ. બીજીબાજુ આઇએમએ એ દિલ્હીની સ્કૂલોન કહ્યું છે કે તેઓ થોડાંક સુધી બાળકોને આઉટડોર એક્ટિવિટિ ન કરાવે. સાથો સાથ દિલ્હી સરકારને સ્કૂલો બંધ કરવાની માંગણી પણ કરી છે.

Indian Medical Assoc writes to Delhi CM, calls for cancellation of Airtel Delhi Half Marathon on 19 Nov,due to 'high level of air pollution'

દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે તેને લઇને ટ્વિટર પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. કેજરીવાલે કહ્યું કે દિલ્હી ગેસ ચેમ્બર બની ચૂકી છે. આ વખતે પણ આ સમયે આવું જ થાય છે. બીજા રાજ્યોમાં ઘાસના પૂળા સળગાવાની સમસ્યાનું સમાધાન શોધવું જ પડશે.

Delhi has become a gas chamber. Every year this happens during this part of year. We have to find a soln to crop burning in adjoining states

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 7, 2017