2019માં આ સ્માર્ટફોન પર રહેશે દુનિયાભરની નજર

2019નું વર્ષ શરૂ થઈ ચુક્યુ છે. ગયા વર્ષે ટેક ક્ષેત્રમાં વૉટરડ્રોપ ડિસ્પ્લે નૉચ વાળા સ્માર્ટફોનનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો. આ વર્ષના અંતમાં Huawei અને Samsung જેવી કંપનીઓ પોતાના પહેલા સેલ્ફી કટ આઉટવાળા સ્માર્ટફોનને માર્કેટમાં ઉતાર્યા હતા. આ વર્ષે પણ આશા છે કે ડિસ્પ્લેમાં સેલ્ફી સેન્સરને લઈને છ કાણાવાળા સ્માર્ટફોનને લૉન્ચ કરવામાં આવશે.

વિશ્વભરમાં 5-G ની આતુરતાથી રાહ જોવામાં આવી રહી છે. આવામાં હેન્ડસેટ નિર્માતાઓ કંપનીઓ ગ્રાહકોની માંગને લઈને આ વર્ષે 5-G સપોર્ટવાળા હેન્ડસેટ લાવે તો નવાઈ નહી.

જો તમે પણ ટેક લવર છો અને નવા નવા ફોન અને ટેકનોલોજી અંગે જાણવા આતુર રહો છો તો આ વર્ષ ખાસ તમને દુનિયાભરમાં નવા નવા ફોનનો પરિચય થશે. 2018માં ટેક ક્ષેત્રની દિગ્ગજ કંપની એપલ વેચાણમાં કોઈ ખાસ ઉકાળી શકી નહી. એવામાં જોવાનુ એ રહેશે કે કંપની 2019માં કઈ રણનીતિ અપનાવશે. હાલતો એ કહેવુ અશક્ય છે કે Apple 2019માં પોતાનું વેચાણ વધારવા શું કરશે અને કોઈ નવા સ્માર્ટફોન્સ લાવશે કે કેમ?

2019માં લૉન્ચ થશે આ સ્માર્ટફોન

Samsung Galaxy S10 Series, Nokia 9 PureView, Huawei P30 Series, Xiaomi Poco F2, One Plus 7, Xiaomi Mi 9 આ તમામ સ્માર્ટફોન પર સૌની નજર ટકેલી છે.દક્ષિણ કોરિયાની મોબાઈલ નિર્માતા કંપની Samsung આ વર્ષે પોતાનો ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોન Galaxy S10, Galaxy S10 Lite અને પ્રીમિયમ વેરિયન્ટ Galaxy S10+ને લૉન્ચ કરી શકે છે.

Nokia બ્રાન્ડની ફોન બનાવનાર કંપની HMD Global આ વર્ષે પોતાની ફ્લેગશિપ સ્માર્ટફોન Nokia 9 PureView લૉન્ચ કરશે. હેન્ડસેટ નિર્માતા કંપની આ વર્ષે P30 સીરિઝ પરથી પરદો ઉઠાવી શકે છે. P30 સીરિઝ અંતર્ગત Huawei P30 અને Huawei P30 Pro સ્માર્ટફોન લૉન્ચ કરી શકે છે.

ચીનની મોબાઈલ નિર્માતા કંપની Xiaomiની સબ બ્રાન્ડ Pocoએ ગયા વર્ષે ભારતીય બજારમાં પોતાનો Poco F1 સ્માર્ટફોનને લૉન્ચ કર્યો હતો. હવે Poco બ્રાન્ડનો આગામી સ્માર્ટફોન અને Poco F1 અપગ્રેડ વર્જન Poco F2ને લઈને ચર્ચામાં છે.

હેન્ડસેટ નિર્માતા કંપની One Plusએ ગયા વર્ષે One Plus 6 સ્માર્ટફોનને લૉન્ચ કર્યો હતો આ વર્ષે આ કંપની One Plus 7 ને લઈને માર્કેટમાં આવી રહી છે. એવુ કહેવામાં આવી રહ્યુ છે કે કંપની આ વર્ષે પોતાનો 5-G સપોર્ટવાળો સ્માર્ટફોન રજૂ કરશે.