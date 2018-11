jawaએ ભારતીય બજારમાં કરી એન્ટ્રી કંપનીએ રજૂ કર્યા 3 નવા મોડલ, જાણો શું છે કિંમત

મોટરસાઈકલ બ્રાન્ડ Jawaએ ફરી એકવાર ભારતીય બજારમાં એન્ટ્રી કરી છે. કંપનીએ 3 મોડલ રજૂ કર્યા છે. જેમાં બે મોડલ 293 CC એન્જીન વાળા છે તો jawa પર્ક 334 CCથી સજ્જ છે. આ એન્જીન બીએસ 6 પ્રાદ્યોગિકી પર આધારિત છે. jawa ભારત અને દુનિયાની મશહુર બાઈક બ્રાન્ડ છે. 1996માં કંપનીએ ભારતમાં પરિચાલન રોકી દીધુ હતુ.

હવે જાવા મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા સાથે ભાગીદારી કરી ફરીથી ભારતીય માર્કેટમાં આવી ગઈ છે. જાવા રેન્જનું ક્લાસિકલ વેરિયન્ટ છે. કંપનીએ આ મોડલને રેડ કલરમાં ઉતાર્યુ છે. તો જાવા 42 સફેદ રંગમાં આવ્યુ છે. જાવા પર્ક બોબર કસ્ટમ કલરમાં છે. મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ Jawa અને Jawa 42ને 15 નવેમ્બરે લૉન્ચ કરી દીધું છે. જ્યારે કસ્ટમ બોબરને 2019માં ઉતારવામાં આવશે.

