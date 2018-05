GSTનું કલેક્શન પહેલી વખત 1 લાખ કરોડનો આંકડો પાર કરી ગયું

પહેલી વખત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)નું કલેક્શન 1 મહિનામાં 1 લાખ કરોડને પાર પહોંચ્યું છે. એપ્રિલ 2018માં GST કલેક્શન 1 લાખ કરોડ રૂપિયાના આંકડાને પાર કરી ગયું છે. નાણાં મંત્રાલયના તરફથી જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલમાં કુલ GST કલેક્શન રૂ.1,03,458 કરોડ થયું છે. પ્રથમવાર GST કલેક્શન આટલા અંત સુધી પહોંચ્યું છે.

નાણા મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ દરમિયાન દેશમાં કુલ રૂ.1,03,458 કરોડનો GST વસુલ થયો છે. તેમાં રૂ.18,652 કરોડ કેન્દ્રીય જીએસટી (CGST), રૂ. 25,704 કરોડ રાજ્યનો જીએસટી (SGST) અને રૂ.50,548 કરોડ ઇન્ટિગ્રેટેડ જીએસટી (IGST)ના છે. તે ઉપરાંત રૂ.8,558 કરોડનો સેસ પણ એકત્ર થયો છે. દેશમાં જીએસટીને લાગુ થયે 10 મહિના વીતી ચૂક્યા છે અને 10 મહિના દરમિયાન ક્યારેય પણ જીએસટીની વસૂલાત 1 લાખ કરોડ રૂપિયાને પાર થઇ નથી. જો કે સરકારને આગામી સમયમાં આ આંકડો પણ પાર થાય તેવી આશા રહેલી છે.

GST collections in April exceeding Rs. 1 lakh crore is a landmark achievement and a confirmation of increased economic activity as brought out by other reports

અત્રે નોંધનીય છે કે દેશમાં ગુડ્ઝ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ 1 જુલાઇ 2017થી અમલમાં છે. નાણાંમંત્રી અરૂણ જેટલીએ કહ્યું કે, આ ખુશીની વાત છેકે GSTનો આંકડો 1 લાખ કરોડને પાર પહોંચી ચુક્યો છે. તેમજ તેના કારણે આર્થિક ગતિવિધિઓમાં પણ નોંધનીય વધારો થતો જોવા મળશે. આગામી સમયમાં ઈ-વે બીલ પ્રણાલીમાં સુધારો આવવાની સાથે જ GST કલેકશનમાં પણ વધારો થતો જોવા મળશે.

I would like to congratulate all Taxpayers, Hon’ble Members of the GST Council, State and Central Government tax administration for this achievement

— Arun Jaitley (@arunjaitley) May 1, 2018