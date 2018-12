ઝરીન ખાનની કાર સાથે અકસ્માત થતાં બાઈક સવારનું મોત

બોલીવુડ એકટ્રેસ ઝરીન ખાનની કારથી ગોવામાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. એક બાઈક સવારને ઝરીન ખાન સાથે ટક્કર થઈ હતી. ત્યારબાદ ઝરીન ખાન અને તેમની ટીમ સાથે ઘાયલ થયેલા બાઈક સવારને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો પણ ડોક્ટરની ટીમ તેને બચાવી શકી ન હતી.

બાઈક સવારનું મોત થઈ ગયુ હતુ. સૂત્રોનું કહેવું છે કે હેલમેટ પહેર્યુ ન હતુ. કાર સાથે ટક્કર થતા જ બાઈક સવારનું માથુ ડિવાઈડર સાથે અફળાયુ હતુ અને તેને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી.

ઝરીન ખાન આ દિવસે એક બીજા કારણે પણ ચર્ચામાં છે. ઝરીન ખાન પોતાના પૂર્વ મેનેજર અંજલિ આસ્થા વિરૂદ્ધ FIR દાખલ કરાવી છે. ઝરીન ખાને મેનેજર પર કથિત રીતે દુર્વ્યવહાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. FIR દાખલ થયા બાદ તપાસ ચાલી રહી છે

Goa: A bike-borne man died after his motorcycle rammed into a vehicle owned by actress Zareen Khan in Anjuna, last evening.

