પાકિસ્તાનમાં બિન-મુસ્લિમ લોકો સાથે થાય છે આવો ભેદભાવ

પાકિસ્તાનમાં બિન-મુસલમાન સાથે ભેદભાવવાળી ઘટનાઓ સામે આવતી રહી છે. આ સમયે પાકિસ્તાનમાં આ પ્રકારની જ ઘટનાની પુષ્ટી કરતી જાહેરાત વાઇરલ થઇ રહી છે. આ જાહેરાતમાં પાકિસ્તાન રેંજર્સમાં ખાલી પદોને ભરવા માટે ભર્તિઓ નીકળી છે.

પરંતુ તેમા કેટલાક પદ એવા છે, જેમા આગળ સાફ રીતે લખ્યું છે કે, માત્ર બિન-મુસલમાન વ્યક્તિ જ આ પદ માટે આવેદન કરી શકે છે. જેમા ટેલર, હેરડ્રેસર, સુથાર, ચિત્રકાર, વોટર કારકિર્દી, જૂતા નિર્માતા અને ક્લીનર જેવા પદ સામેલ છે.

હેડક્વોર્ટર પાકિસ્તાન રેંજર્સ (સિંધ) તરફથી જાહેર કરેલ આ જાહેરાત પાકિસ્તાનના સમાચાર પત્રોમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. પાકિસ્તાનનાં પ્રમુખ સમાચાર પત્રક ડૉનના 26 ઓગસ્ટનાં અંકમાં પણ આ જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. જેના પછી ત્યાંના અલ્પસંખ્યક અધિકારીઓ માટે લડનારા સામાજીક કાર્યકર્તા કપિલ દેવએ તેને ટ્વીટ કરી નાંખ્યું. જેના પછી આ જાહેરાતની તસવીરો સમગ્ર સોશિયલ મીડિયામાં વાઇરલ થઇ ગઇ. બાદમાં તમામ લોકોએ તેનો વિરોધ કર્યો.

So, the criteria for job of a sweeper/sanitary workers in Pakistan is just you should be "NON-MUSLIM ONLY"!!

Your job is to make filth only, and our is to clean only! pic.twitter.com/NxuAILWu87

— Kapil Dev (@KDSindhi) August 30, 2018