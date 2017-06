વડોદરામાં અકોટા- દાંડિયા બજાર વિસ્તારમાં સફાઈ કરી નાગરિકોએ નોંધાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

શહેરના અકોટા-દાંડિયાબજાર બ્રિજના રોડ પર આજે 5000થી વધુ લોકોએ એક સાથે સફાઇ કરી હતી. જેને ગિનિઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે. એક જ સ્થળે એક સાથે સૌથી વધું નાગરિકો પાસે માર્ગ સફાઇ કરાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ કર્યો છે. સાથે જ મેક્સિકોના એક જ સ્થળે 1500 લોકોની એક સમયે સફાઇ કરવાના વિશ્વ રેકર્ડને તોડ્યો હતો.

દેશમાં સ્વચ્છતા માટે વડોદરાનો 10મો ક્રમાંક આવ્યો છે અને આગામી વર્ષે ટોપ-3 સિટીમાં આવવાનું સપનું સેવવામાં આવ્યું છે. જેથી, મેક્સિકોના એક જ સ્થળે 1500 લોકોની એક સમયે સફાઇ કરવાના વિશ્વ રેકર્ડને તોડવા માટે વડોદરા પાલિકાએ હુંકાર ભર્યો હતો. જેના ફન સ્ટ્રીટવાળા અકોટા દાંડિયાબજાર બ્રિજવાળા માર્ગની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. જેમાં શહેરના 5000થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો. અને એક સાથે 5 હજાર લોકોએ સફાઇ કરીને વિશ્વ વિક્રમ સર્જયો હતો. જેને ગિનિઝ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મળ્યું છે.

સવા કિલોમીટરની લંબાઇમાં 50-50 નાગરિકોની ટીમ બનાવીને કુલ 5000થી વધુ નાગરિકો કલીન સ્વીપ વડોદરા રેકોર્ડમાં સહભાગી થયા હતા. અને તેમના હાથમાં 2 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે લવાયેલા 5000 ઝાડુ આપવામાં આવ્યા હતાં.

આ સ્વચ્છતા કાર્યક્રમમાં નરેન્દ્ર મોદીનો ડુપ્લિકેટ જીતેન્દ્ર વ્યાસ ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતા. આ કાર્યક્રમને નિહાળવા માટે પણ હજારોની સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા. સાથે જ શહેરના મેયર ભરત ડાંગર, સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ અને મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર વિનોદ રાવ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ઉલ્લેખનિય છે કે એક સાથે 1500 લોકોને સફાઈ ઝુંબેશમાં જોડવાનો ગિનિશ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં મેક્સિકોએ સ્થાન મેળવ્યું છે.

તે રેકોર્ડ તોડવા વડોદરા મ્યુનિ. કોર્પોરેશને ફન સ્ટ્રીટની મદદ લીધી. રવિવારે અકોટા – દાંડિયા બજાર રોડ પર યોજાનારી ફન સ્ટ્રીટમાં વડોદરા ક્લીન સ્વિપ- ગિનિશ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં ૫ હજારથી પણ વધુ લોકો એકઠા થયા. જેમની હાજરીમાં સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી. તે સાથે વડોદરાએ અનોખો ઈતિહાસ સર્જ્યો. સફાઈ ઝુંબેશમાં જોડાવા શનિવારની મોડી સાંજ સુધી 14,100 લોકોએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવી દીધું હતું. રવિવારે સવારના 6 વાગ્યા સુધી રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ રખાયું હતું.

વડોદરા મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજીત ફન સ્ટ્રીટના માધ્યમથી ગિનિસ બુકમાં એક સાથે 1500થી વધુ લોકો એક જ જગ્યાએ સફાઈ ઝુંબેશમાં જોડાય તેવા ઈરાદા સાથે આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અનોખો વિક્રમ સર્જવા માટે રજિસ્ટ્રેશન શરૃ કરાયું હતું. વડોદરા મ્યુનિ. કોર્પોરેશનની વેબસાઈટ પરથી 5400 ઓન લાઈન રજિસ્ટ્રેશન થયા હતા. જ્યારે કોર્પેરશનની કચેરીમાં 8700 લોકોએ ફોર્મ ભર્યું છે. કુલ 14100 નાગરિકોએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું તે પછી રવિવાર સુધી રજિસ્ટરેશન ચાલુ રહ્યું. ભાગ લેનારાને સવારે 5-30 કલાકથી એન્ટ્રી આપવામાં આવી. સવારના 6 કલાક સુધી ફન સ્ટ્રીટના માધ્મયથી એક સાથે એક જ સ્થળે સફાઈ ઝુંબેશમાં 5000થી વધું લોકોએ જોડાઈને મેક્સિકોનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો. આ ઈવેન્ટ પાછળ કોર્પોરેશનના માથે એક પણ રૃપિયાનું ભારણ આવ્યું નથી. જે 6000 ઝાડુ ખરીદાયા તે માટે પણ કોર્પોરેશનને સ્પોન્સરશીપ મળી હતી.

કાર્યક્રમ સ્થળની માહિતી

– કાર્યક્રમના સ્થળે જવા દાંડિયા બજાર અને અકોટા તરફથી એન્ટ્રી આપવામાં આવી હતી.

– નવલખી મેદાન ખાતે એન્ટ્રી ગેટ બનાવાયો હતો અને ત્યાંથી પ્રવેશ અપાયો હતો.

– એન્ટ્રી સવારે 5-30 કલાકથી આપવામાં આવી, એન્ટ્રી ફોર્મની હાર્ડ કોપી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી હતી.

– એન્ટ્રી લીધા પછી ટેગ મેળવીને ટીમ લીડર સાથે જોડવામાં આવ્યા હતા.

– એક મિનિટ માટે સફાઈ કરવામાં આવી હતી પછી ઝાડુ કોર્પોરેશનને પરત જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા.

કાર્યક્રમની તૈયારી માટે રોડ બંધ કરાયો

અકોટા-દાંડિયા બજાર રોડ પર ફન સ્ટ્રીટ યોજાવાની છે. તેમાં દાંડિયા બજારથી અકોટા તરફ જતાં સોલાર પેનલવાળી જગ્યા સુધીના રોડ પર સફાઈ ઝંબેશ કરાશે. તે માટે પટ્ટા પાડવા, મંડપ બાંધવા, રોડ કોર્ડન કરવા સહિતની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. જેના કારણે ટ્રાફિક માટે રોડ બંધ કરાયો હતો.

વડાપ્રધાને ટ્વીટ કરીને અભિનંદન આપ્યા

Vadodara celebrated its inclusion in 10 cleanest cities in a very inspiring manner. pic.twitter.com/2C1B3LI9Fu — Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2017

VMC has broken the Guinness World Record for the maximum number of people sweeping any public place. pic.twitter.com/EPLtghBdLE — Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2017