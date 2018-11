સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી: PM મોદીએ કહ્યું – મેં આ વિચાર્યું જ નહોતું, મારું પ્લાનિંગ તો બીજું હતું

વડાપ્રધાન મોદીએ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલના જન્મદિવસ પર દુનિયામાં સૌથી ઊંચી તેમની પ્રતિમા ‘સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી’નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. મોદીએ આ અવસર પર ‘દેશની એકતા, જિંદાબાદ’નો નારો લગાવતા ‘એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત’ મટે પટેલના દેખાડેલા રસ્તા પર ચાલવાનું આહ્વાન કર્યું છે. મોદીએ કૉંગ્રેસ સહિ વિરોધીઓ પર પ્રહાર કરવાનું અહીં પણ ચૂકયા નહીં. પીએમે કહ્યું કે આજે દેશના એ સપૂતોનું સમ્માન થઇ રહ્યું છે જેને ઇચ્છીને પણ ઇતિહાસમાં ભૂલી શકાશે નહીં. મોદી પરોક્ષ રીતે કૉંગ્રેસ પર પટેલનું સમ્માન નહીં કરવાનો આરોપ લગાવતા જોવા મળ્યા. જો કે તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કૉંગ્રેસ કે કોઇ પાર્ટીનો ઉલ્લેખ કર્યો નહીં પરંતુ એ ચોક્કસ કહ્યું કે આજે મહાપુરુષોની પ્રશંસા માટે અમારી ટીકા થવા લાગે છે.

ઇતિહાસમાં નોંધાઇ એ પળોને મિટાવું મુશ્કેલ: મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોઇપણ દેશના ઇતિહાસમાં એવી તકો આવે છે જ્યારે તે પૂર્ણતાનો અહેસાસ કરાવે છે. આ એ પળ હોય છે જે કોઇ રાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં હંમેશા માટે નોંધાયેલ હોય છે અને તેને મિટાવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે. આજનો આ દિવસ પણ ભારતના ઇતિહાસની આવી જ કેટલીક ક્ષણોમાંથી એક મહત્વપૂર્ણ પળ છે. ભારતની ઓળખ, ભારતની સમ્માન માટે સમર્પિત એક વિરાટ વ્યક્તિત્વને યોગ્ય સ્થાન નહીં આપી શકવા માટે એક અધૂરાપણાને લઇ આઝાદીના આટલા વર્ષો સુધી ચાલી રહ્યાં હતા. આજે ભારતના વર્તમાને પોતાના ઇતિહાસના એક સ્વર્ણિમ પુરુષને ઉજાગ કરવાનું કામ કર્યું છે.

‘મને નહોતી ખબર કે પીએમ તરીકે હું જ કરીશ ઉદ્ધાટન’

પીએમ મોદીએ સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીનું અનવારણ કર્યા બાદ કહ્યું આજે જ્યારે ધરતીથી લઇ આકાશ સુધી સરદાર સાહેબનો અભિષેક થઇ રહ્યો છે જ્યારે ભારતે માત્ર પોતાના માટે એક નવો ઇતિહાસ રચ્યો નથી પરંતુ ભવિષ્ય માટે પ્રેરણાનો ગગનચુંબી આધાર તૈયાર કર્યો છે. મારું સૌભાગ્ય છે કે મને સરદાર સાહેબની આ પ્રતિમાને દેશને સમર્પિત કરવાની તક મળી છે. જ્યારે ગુજરાતના સીએમ તરીકે તેની કલ્પના કરી હતી તો ત્યારે અહેસાસ નહોતો કે પીએમ તરીકે મને જ આ પુણ્ય કામ કરવાની તક મળશે.

This is a project that we had thought about during the time when I was the Chief Minister of Gujarat. To build the #StatueOfUnity, lakhs of farmers from all over India came together, gave their tools, portions of soil and thus, a mass movement started: PM Modi pic.twitter.com/ekJ3q7gDnC

— ANI (@ANI) October 31, 2018