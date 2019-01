ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને રગદોળ્યું, બોલરોનાં તરખાટથી મેળવી 90 રને જીત

ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચની વનડે સીરીઝની બીજી મેચમાં ભારતનો 90 રને ધમાકેદાર વિજય થયો છે. આ સાથે ભારતે 5 મેચની વનડે સીરીઝમાં 2-0ની સરસાઇ મેળવી છે. ટોસ જીતીને ભારતે બેટિંગ પસંદ કરી હતી. ભારત તરફથી રોહિત શર્મા અને શિખર ધવને ધમાકેદાર શરૂઆત કરી હતી. બંનેએ પહેલી વિકેટ માટે 154 રનને પાર્ટનરશિપ કરી હતી. બૉલ્ટે શિખર ધવનને 66 રનનાં સ્કોર પર આઉટ કર્યો હતો.

શિખર ધવનનાં આઉટ થયા બાદ રોહિત શર્મા પણ તરત આઉટ થયો હતો. તેણે 87 રન બનાવ્યા હતા. જો કે ત્યારબાદ ધોની 48, રાયડુ 47, કોહલી 43 અને જાધવનાં તાબડતોડ 22 રનની મદદથી ભારતે 324 રનનો લક્ષ્યાંક ન્યૂઝીલેન્ડને આપ્યો હતો. 325 રનનો પડકાર ઝીલવા ઉતરેલી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ 40.2 ઑવરમાં 234 રનનાં સ્કોર પર ઢેર થઇ ગઈ હતી. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે ફરી એક વખત શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 10 ઑવરમાં 45 રન આપીને 4 વિકેટ ઝડપી હતી.

Kuldeep Yadav on fire 🔥🔥🔥🔥

Picks up his 4th wicket of the game. New Zealand 166/8 https://t.co/Wqno8X4OHs #NZvIND pic.twitter.com/oJbfHCiaeb

