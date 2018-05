દેશની સૌથી મોટી બેન્ક SBI માટે આવ્યા મોટાં સમાચાર, જાણીને ચોંકી જશો

દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેન્ક સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ નોન પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સની ઊંચી જોગવાઈને કારણે માર્ચ ક્વાર્ટરમાં એટલે કે અંતિમ ક્વાર્ટરમાં રૂ.7,718.17 કરોડની ચોખ્ખી ખોટ નોંધાવી છે. એક વર્ષ અગાઉના સમાનગાળા દરમિયાન બેન્કે રૂ. 2,814.82 કરોડનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો. ડિસેમ્બર, 2017ના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં બેન્કની ખોટ રૂ. 2,416.37 કરોડ હતી તે હવે વધીને રૂ.7,718.17 કરોડ થઈ ગઈ છે.

બેન્કે તેની નિયમનકારી ફાઈલિંગમાં આપેલી માહિતી અનુસાર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં બેન્કની કુલ આવક વધીને રૂ.68,436.06 કરોડ થઈ હતી જે, એક વર્ષ અગાઉના સમયગાળામાં રૂ.57,720.07 કરોડ હતી. SBIએ ડિસેમ્બર-માર્ચ 2018ના કવાર્ટરમાં થયેલા નુકસાન માટે ત્રણ મોટા કારણ બતાવ્યા છે. જેના અનુસાર, ટ્રેડિંગમાં ઓછી આવક અને બોન્ડ તેમજ માર્કેટ ટુ માર્કેટ ખોટના કારણે આ કવાર્ટરમાં ચોખ્ખા નુકસાન તરફ ધકેલી ગયું છે.

State Bank of India has incurred a net loss of Rs 7,718 crore during 4th quarter of financial year 2017-18.

— ANI (@ANI) May 22, 2018