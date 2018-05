શું નવાઝ શરીફે ભારતમાં અબજો રૂપિયા જમા કરાવ્યા? પાકિસ્તાનમાં તપાસ શરૂ

પાકિસ્તાનના પૂર્વ વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફ પર ભારતમાં કરોડો રૂપિયાનું કાળું નાણું જમા કરવાનો આરોપ મૂકાયો છે. જિયો ન્યૂઝના મતે પાકિસ્તાનના નેશનલ એકાઉન્ટિબેલિટિ બ્યુરો (NAB)એ એક સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટના આધારા આાખા કેસની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. એનએબીએ શરીફ અને તેઓના સહયોગીઓ સામે ભારતમાં 4.9 બિલિયન ડોલર એટલે કે અંદાજે 328 અબજ રૂપિયા ગેરકાયદે જમા કરાવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

જિઓ ન્યૂઝે NABની તરફથી રજૂ કરેલા નિવેદનનો હવાલો આપતા કહ્યું કે બ્યુરોના ચેરમેનના મીડિયા રિપોર્ટની નોંધ લીધી છે. મીડિયા રિપોર્ટમાં કહ્યું છે કે આ ઘટનાનો વર્લ્ડ બેન્કની માઇગ્રેશન એન્ડ રેમિટંસ બુક 2016માં પણ ઉલ્લેખ છે. જો કે મીડિયા રિપોર્ટમાં તેની ડિટેલ આપવામાં આવી નથી.

Pakistan's National Accountability Bureau (NAB) has ordered an inquiry against former prime minister Nawaz Sharif and others for allegedly laundering $4.9 billion to India: Pakistan Media pic.twitter.com/RmDhdVw5Va

— ANI (@ANI) May 8, 2018