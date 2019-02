પુછપરછ પહેલા રાજીવ કુમારના વકીલ અને CBI વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી

શારદા ચિટફંદ કેસમાં પુછપરછ માટે કોલકાતાના પોલીસ કમિશ્નર રાજીવ કુમાર અને દિલ્હીથી સીબીઆઈની ટીમ આજે શિલોંગ ખાતેની સીબીઆઈ ઓફિસ પહંચી ગઈ છે. કુમાર સાથે કોલકાતા પોલીસના અન્ય ત્રણ આઈપીએસ અધિકારીઓ પણ હાજર છે. તમામને રિસેપ્શન પર રાહ જોવા કહેવામાં આવ્યું હતું. સીબીઆઈ ચિટફંડ કેસમાં પુરાવાઓનો નાશ કરવામાં રાજીવ કુમારની કથિત ભૂમિકા વિષે પુછપરછ કરશે.

વકીલ અને સીબીઆઈ અધિકારીઓ વચ્ચે બોલાચાલી

Meghalaya: CBI team from Delhi arrives at the CBI office in Shillong. Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar will be questioned here today in connection with Saradha chit fund scam. pic.twitter.com/Lz8tYXyyhw

— ANI (@ANI) February 9, 2019