IPL-11:CSK vs KKR : CSK ટોસ જીત્યું KKR કરશે બેટિંગ. KKR- 202/6 (20 ઓવર)

IPL-11માં આજે ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ(CSK) અને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ(KKR) વચ્ચે મુકાબલો થશે. પ્રારંભિક મુકાબલામાં ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સે મુંબઇ ઇન્ડિયન્સને જ્યારે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોરને હરાવીને વિજયી શરૂઆત કરી હતી. ચેન્નાઇ ખાતે આજે આ મુકાબલો પહેલા સુરક્ષા અંગે ભારે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે.

Live Updates:

KKR અને CSK વચ્ચે IPLના પાંચમાં ટી-20 મુકાબલામાં ભારે વિવાદ પછી આખરે મેચ શરૂ થઈ હતી. KKRએ છ વિકેટના નુકસાને માત્ર 202 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવી દીધો છે. જેમાં આન્દ્રે રસેલ 88 રનની તૂફાની ઈનિંગ રમી છે, જેમાં 11 સિક્સ અને 1 બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. ઉથપ્પાએ 29 અને કેપ્ટન કાર્તિકે 26 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે CSK તરફથી વોટ્સને 2 જ્યારે શાર્દુલ ઠાકુર, રવિન્દ્ર જાડેજા અને હરભજન સિંહને 1-1 વિકેટ મળી હતી. બંને ટીમો અગાઉ પોતાની પહેલી મેચ જીતી ચુક્યું છે. જે જોતાં આજની મેચમાં વિશાળ સ્કોર સામે ધોનીની ટીમની પરીક્ષા બની રહેશે

KKR- 202/6

આન્દ્રે રસેલ- 88(36)

ટોમ કુરન- 2(5)

ઓવર- 20

KKR- 188/6

આન્દ્રે રસેલ- 75(33)

ટોમ કુરન- 2(2)

ઓવર- 19

KKR- 167/6

આન્દ્રે રસેલ- 55(28)

ટોમ કુરન- 1(1)

ઓવર- 18

દિનેશ કાર્તિક 26 રન બનાવી વોટસનની બોલ LBW આઉટ

KKR- 157/5

આન્દ્રે રસેલ- 47(25)

દિનેશ કાર્તિક – 26(23)

ઓવર- 17

KKR- 138/5

આન્દ્રે રસેલ- 34(20)

દિનેશ કાર્તિક – 20(22)

ઓવર- 16

KKR- 123/5

આન્દ્રે રસેલ- 20(16)

દિનેશ કાર્તિક – 19(20)

ઓવર- 15

KKR- 118/5

આન્દ્રે રસેલ- 17(13)

દિનેશ કાર્તિક – 17(17)

ઓવર- 14

KKR- 108/5

આન્દ્રે રસેલ- 9(9)

દિનેશ કાર્તિક – 15(15)

ઓવર- 13

KKR- 104/5

આન્દ્રે રસેલ- 7(4)

દિનેશ કાર્તિક – 14(14)

ઓવર- 12

KKR- 95/5

આન્દ્રે રસેલ-

દિનેશ કાર્તિક – 12(12)

ઓવર- 11

KKR- 89/5

આન્દ્રે રસેલ-

દિનેશ કાર્તિક – 6(6)

ઓવર- 10

રિંકુ સિંહ 2 રન પર આઉટ શાર્દુલ ઠાકુરની બોલ પર બ્રાવોએ કર્યો કેચ

KKR- 87/4

રિંકુ સિંહ- 1(1)

દિનેશ કાર્તિક – 5(3)

ઓવર- 9

KKR- 81/4

રિંકુ સિંહ-

દિનેશ કાર્તિક –

ઓવર- 8.2

રોબિન ઉથપ્પા 29 રન બનાવી રૈનાના થ્રો પર રનઆઉટ

KKR- 80/3

રોબિન ઉથપ્પા- 29(15)

ઓવર- 8.1

નીતિશ રાણા 16 રન બનાવી આઉટ વોટસનની બોલ પર ધોનીએ કર્યો કેચ

KKR- 80/2

રોબિન ઉથપ્પા- 29(15)

નીતિશ રાણા- 16(13)

ઓવર- 8

KKR- 73/2

રોબિન ઉથપ્પા- 29(15)

નીતિશ રાણા- 9(7)

ઓવર- 7

KKR- 64/2

રોબિન ઉથપ્પા- 28(14)

નીતિશ રાણા- 1(2)

ઓવર- 6

KKR- 51/2

રોબિન ઉથપ્પા- 16(12)

નીતિશ રાણા

ક્રિસ લિન્ન 22 રન બનાવી જાડેજાની બોલ પર બોલ્ડ થયો

ઓવર- 5.2

KKR- 47/1

ક્રિસ લિન્ન- 18(14)

રોબિન ઉથપ્પા- 16(12)

ઓવર- 5

KKR- 35/1

ક્રિસ લિન્ન- 13(12)

રોબિન ઉથપ્પા- 9(8)

ઓવર- 4

KKR- 33/1

ક્રિસ લિન્ન- 12(8)

રોબિન ઉથપ્પા- 8(6)

ઓવર- 3

KKR- 20/1

ક્રિસ લિન્ન- 7(6)

રોબિન ઉથપ્પા- 0(2)

ઓવર- 2

KKR- 19/1

ક્રિસ લિન્ન- 5(3)

રોબિન ઉથપ્પા-

સુનીલ નરૈન 12 રન પર આઉટ હરભજન સિંહની બોલ પર રૈનાએ કર્યો કેચ

ઓવર- 1.3

KKR- 18/0

ક્રિસ લિન્ન- 5(3)

સુનીલ નરૈન- 12(3)

ઓવર- 1

CSK પ્લેયિંગ XI : શેન વોટ્સન, સુરેશ રૈના, અંબાતી રાયડુ, એમએસ ધોની (C/WK), સેમ બલિંગ્સ, ડ્વેન બ્રાવો, રવિન્દ્ર જાડેજા, હરભજન સિંહ, ઇમરાન તાહિર, દીપક ચહર, શાર્દુલ ઠાકુર.

KKR પ્લેયિંગ XI : સુનીલ નરૈન, ક્રિસ લિન્ન, રોબિન ઉથપ્પા, નીતિશ રાણા, દિનેશ કાર્તિક (C/WK), રિંકુ સિંહ, આન્દ્રે રસેલ, વિનય કુમાર, પીયૂષ ચાવલા, ટોમ કુરન, કુલદીપ યાદવ.

Whistles galore as captain @msdhoni wins the toss and elects to bowl first at the Chepauk Stadium #CSKvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/WKTzEA15z2

કાવેરી જળ વિવાદની ઝાળ ઈન્ડિયન પ્રિમિયર લીગ (આઈપીએલ)ની ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને લાગી છે. મેચ શરૂ થવાને ગણતરીની કલાકો જ બાકી છે પરંતુ ભારે અવઢવની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. આ સ્થિતિ તમિળ સમર્થક કાર્યકર્તાઓને લઈને ઉભી થઈ છે.

Chennai: Tamizhaga Vazhvurimai Katchi (TVK) workers protest outside MA Chidambaram Stadium ahead of #CSKvsKKR IPL match at 8 pm, carry balloons stating, 'We do not want IPL, we want #CauveryManagementBoard.' pic.twitter.com/5fQu11Lo78

— ANI (@ANI) April 10, 2018