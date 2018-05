IPL-2018: નેહરા ‘અંકલ’નો યુવરાજ સાથેનો ડાન્સ જોઇ તમે પણ હસી પડશો, જુઓ વિડીયો

સોમવારે ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં યજમાન ટીમ કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબનો મુકાબલો રોયલ ચેલેન્જર્સ સાથે હતો. પ્લેઑફમાં સ્થાન બનાવવા માટે બંને ટીમો માટે જીત જરૂરી છે. આ મહત્વના મુકાબલા પહેલાં મેદાનની એક તસ્વીર સામે આવી છે, જેને જોઈને પ્રશંસકોના ચહેરા પર હળવું સ્મિત ખીલી ઉઠ્યું છે.

ટૉસ પહેલા બંને ટીમો મેદાન પર પ્રેક્ટીસ કરી રહી હતી. તો યુવરાજસિંહ નાચવા લાગ્યા હતાં. યુવરાજસિંહે આ ડાન્સ પોતાના શ્રેષ્ઠ મિત્ર આશીષ નેહરાને જોઈ કર્યો હતો. બસ યુવરાજસિંહને ડાન્સ કરતો જોઈ નેહરા પણ પોતાના રંગમાં રંગાઈ ગયા હતાં. બંને મેદાન પર ડાન્સ કરવા લાગ્યા હતાં. આ વીડિયો સોશ્યિલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં બંનેના સંબંધો ઉષ્માપૂર્ણ દેખાઈ રહ્યાં છે. આ સીઝનમાં નેહરા RCBના બોલિંગ કોચ છે. આ મેચમાં યુવરાજસિંહને કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબે પ્લેઈંગ 11માં સ્થાન આપ્યું નહોતું.

That moment when two close buddies greet each other 🕺🕺@YUVSTRONG12 #KXIPvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/cSoRgjeZZu

— IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2018