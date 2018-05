IPL-2018: ‘પઠાણી કેચ’ના કારણે વિરાટની રમત પૂરી, ભાઈ ઈરફાને કરી આવી કૉમેન્ટ

T-20 ક્રિકેટને ભલે બેટ્સમેનોની રમત કહેવાતી હોય છે પરંતુ IPLની હાલની મેચોમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વારંવાર આબાબત ને જુઠી ગણાવતી આવી છે. SRHના બોલરોએ એક વાર ફરીથી કમાલ કરીને બતાવ્યું છે. સોમવારની રાતે SRHના બોલરોએ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)ને પાંચ રનોથી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાંથી લગભગ બહાર કરી નાખ્યું છે.

147 રનોના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરી RCBનો એક સમયે 10મી ઓવરની ચોથી બોલ સુધી 74/2 રન હતો. પરંતુ, તે ઓવરની પાંચમી બોલ પર એવું કંઇક થયું કે જેને ‘પઠાણી ચમત્કાર’ કહેવામાં આવી શકે છે.

શાકિબ ઉલ હસનની બોલ વિરાટ કોહલીના બેટને અડીને નિકળી અને યુસુફ પઠાણે પોતાનો જમણો હાથ આગળ કર્યો અને શોર્ટ થર્ડ મેં પર એક હાથથી શાનદાર કેચ પકડી લીધો.

આ કેચ પછી ઈરફાન પઠાણ, જે તે સમયે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં નહતા, પોતાના મોટા ભાઈનો આ શાનદાર કેચ પર ખુશ થયા કે તેમને ટ્વીટ કરીને પૂછી લીધું- આ કેચ હતો કે કેરી તોડી હતી??

મેચ જીત્યા પછી યુસુફ પઠાણે પર ટ્વીટ કરીને લખ્યું કે- અમારા બોલરોએ સાબિત કરી નાખ્યું કે T-20 ફક્ત બેટ્સમેનોની રમત નથી.

What a win! Amazing bowling by our bowlers they are proving that T20 is not just a batsman's game. Skipper Williamson is leading from the front.

Well into the playoffs! #OrangeArmy @SunRisers

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) May 7, 2018