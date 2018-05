IPL-2018 : જુઓ આ રીતે ચાલી વિરાટ અને અનુષ્કાની ફોટો લવસ્ટોરી

IPL-2018માં મેદાન પર અને મેદાનની બહાર કોઈને કોઈ પ્રકારની લવસ્ટોરી ચાલતી રહેતી હોય છે. હાલમાં વિરાટ કોહલીની ટીમ રૉયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોરની ટીમની યાત્રા ઉતાર-ચડાવ ભરી રહી છે કે કેપ્ટન કોહલી પોતે પણ હેરાન છે. થોડા સમય પહેલા પોઇન્ટ ટેબલના સમીકરણ એવા હતા કે RCBનું પ્લેઑફ માંથી બહાર થવુ નિશ્વિત હતું. પરંતુ હવે આંકડા બદલાઇ ચુક્યા છે.

RCBએ સોમવારે કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબને 10 વિકેટે હરાવ્યું અને નેટ રનરેટ સુધારતા પ્લેઑફમાં પહોંચવાની આશાઓ જીવંત રાખી. આ દરમિયાન કેપ્ટન કોહલીની પત્ની અનુષ્કા શર્માએ અમેરિકાથી જ ટીમને સપોર્ટ કર્યુ.

Come on boys❤️🏏🎈 pic.twitter.com/XZi8WnkoMH

મેચ પહેલા અનુષ્કાએ વિરાટ માટે એક ટ્વિટ કરી હતી અને તેમાં તે વિરાટના નામ અને નંબરની ટી-શર્ટ સાથે જોવા મળી રહી છે.

Yes my love. Indeed we arrived today 😃❤

— Virat Kohli (@imVkohli) May 14, 2018