નવાઝ શરીફને મળી મોટી રાહત, દીકરી-જમાઇને જેલમાંથી મુક્તિ

પાકિસ્તાનમાં સત્તામાંથી બેદખલ કરાયેલા પૂર્વ પીએમ નવાઝ શરીફ, તેમની દીકરી મરિયમ નવાઝ, અને જમાઇ કેપ્ટન મોહમ્મદ સફદર માટે ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટે એવનફિલ્ડ કેસમાં ત્રણેયને સંભળાવામાં આવેલા સજા પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. આપને જણાવી દઇએ કે 6 જુલાઇના રોજ એકાઉન્ટિબિલિટી કોર્ટે નવાઝ, મરિયમ, અને સફદરને ક્રમશ: 10,7, અને 7 વર્ષની સજા સંભળાવી હતી.

ડૉનના રિપોર્ટ પ્રમાણે પીએમએલ-એન ચીફના પરિવાર અને કેપ્ટન સફદરે કોર્ટના નિર્ણયની વિરૂદ્ધ ઇસ્લામાબાદ હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. એકાઉન્ટિબિલિટી કોર્ટના ચુકાદા સમયે નવાઝ લંડનમાં હતા અને તેમની પત્ની કુલસુમ નવાઝની સારવાર ચાલી રહી હતી. નવાઝ અને તેમની દીકરી કોર્ટના આદેશ બાદ સ્વદેશ પાછા ફર્યા હતા જ્યાં લાહોરમાં બંનેની ધરપકડ કરી અદિયાલા જેલ મોકલી દેવાયા હતા. જો કે તેમની મુશ્કેલીઓ અહીંથી થોભી નહીં અને 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ બેગમ કુલસુમનું લંડનમાં લાંબી બીમારી બાદ નિધન થયું. નવાઝ અને મરિયમને પેરોલ પર છોડ્યા બાદ ફરીથી અદિલાયા જેલમાં મોકલી દીધા હતા.

Islamabad High Court has suspended jail terms of former Pak PM Nawaz Sharif, his daughter Maryam Nawaz and son-in-law Captain (retd) Muhammad Safdar in Avenfield case: Geo News pic.twitter.com/LI56PGFsC6

